Что обязательно следует делать с АКБ для стабильного пуска в холода

Прежде всего, следует знать: если вы долго не планируете ездить на автомобиле, то лучше его обесточить. Проще говоря, снять аккумулятор и убрать его на хранение в сухое помещение. Ведь за пару недель холодов энергопотребители автомобиля, вроде сигнализации и той же аудиосистемы, наглухо посадят батарею. А высаженный в ноль аккумулятор может не помочь оживить даже «донор», не говоря уже о мобильных пуско-зарядниках. Поэтому, как уже было сказано, лучше предотвратить, чем потом «лечить».

С резким понижением температуры в аккумуляторе происходит замедление химических процессов, которое легко обернется для батареи так называемым спящим режимом, когда электрические характеристики фактически снижаются в два раза. Поэтому перед запуском мотора эксперты рекомендуют принудительно активировать энергопотребители. Проще всего зажечь габаритные огни, способствующие возобновлению электрохимических процессов или по-простому, дающие АКБ силового «пинка», после чего уже заводить автомобиль.