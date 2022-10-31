Что обязательно следует делать с АКБ для стабильного пуска в холода

Прежде всего, следует знать: если вы долго не планируете ездить на автомобиле, то лучше его обесточить. Проще говоря, снять аккумулятор и убрать его на хранение в сухое помещение. Ведь за пару недель холодов энергопотребители автомобиля, вроде сигнализации и той же аудиосистемы, наглухо посадят батарею. А высаженный в ноль аккумулятор может не помочь оживить даже «донор», не говоря уже о мобильных пуско-зарядниках. Поэтому, как уже было сказано, лучше предотвратить, чем потом «лечить».
С резким понижением температуры в аккумуляторе происходит замедление химических процессов, которое легко обернется для батареи так называемым спящим режимом, когда электрические характеристики фактически снижаются в два раза. Поэтому перед запуском мотора эксперты рекомендуют принудительно активировать энергопотребители. Проще всего зажечь габаритные огни, способствующие возобновлению электрохимических процессов или по-простому, дающие АКБ силового «пинка», после чего уже заводить автомобиль.
Короткие поездки в холодное время года — тоже не в вашу пользу. Дело в том, что кратковременные покатушки не дают возможности генератору восполнить потерю энергии АКБ, отнюдь не медленно, но верно теряющего емкость. Более того: батарея при «минусе» за бортом никогда не зарядится более, чем на 80% из-за вялого протекания тех самых электрохимических процессов, о которых мы говорили выше. Поэтому лучше ездить на автомобиле чаще и дольше.
Как вы уже поняли, практически все проблемы с холодным пуском возникают из-за упущения самих автовладельцев. Следует перманентно следить за зарядом АКБ, а также не игнорировать возможную утечку тока и неисправности электрооборудования в автомобиле. В качестве дополнительной защиты от разряда «накопителя» можно использовать специальный термочехол. Правда, и он при сильно низкой температуре или резких ее перепадах не спасет батарею от «обморожения», а машину — от риска не завестись.