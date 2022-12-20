Как замена масла методом откачки может навредить мотору

Но и минусов полно. Например, помпой невозможно откачать абсолютно все масло и остатки «отработки» смешаются со свежим продуктом, что ухудшит его свойства. В картере остаются и продукты износа — мелкая металлическая пыль. Поскольку все это не уходит из двигателя, то начинает работать как абразив. В результате на стенках цилиндров появляются задиры, что снижает ресурс агрегата и постепенно «приговаривает» его к капитальному ремонту.

Не будем забывать и о фильтре, который подлежит регулярной замене. Не на всех авто он расположен так, что его можно поменять без подъемника. Но если этого не делать, то внутри корпуса расходника также останется старая смазка. И она неизбежно смешивается с новой. Последствия описаны выше.

А еще может «прикипеть» сливная пробка, ведь ее никто не трогает продолжительное время. Это неприятная ситуация, потому как при откручивании запчасть вполне реально сорвать и тогда проблем не избежать. Нужно чем-то закрывать течь.

Если у автомобиля пробка с резиновым уплотнителем, то со временем он может потрескаться. Тогда в районе слива появится запотевание или, в худшем случае, лубрикант начнет подтекать. Так что надежнее и безопаснее проводить «классическую» замену, пусть это и дороже. Мотор только спасибо скажет.