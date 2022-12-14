Почему дешевое моторное масло лучше дорогого

Дороговизна смазки объективно может быть обусловлена характером происхождения базового масла. Самое дешевое — минеральное. «Синтетика» обходится в производстве дороже. Так, «гидрокрекинговое» синтетическое масло получается путем переработки «минералки». Более дорогая полиальфаолефиновая «синтетика» (ПАО) — путем синтеза из газа этилена. Не менее дорогостоящее базовое масло — эстеровое, его производят из растительных масел. Но практика показывает, что для большинства как современных, так и не очень новых моторов абсолютно все равно, какова природа смазки, которую в них заливают. Главное, чтобы она соответствовала заводским спецификациям — в первую очередь по параметрам вязкости.

Эстеровое масло и ПАО, по большому счету, предназначены для двигателей, эксплуатируемых в околокритических режимах: на максимальных оборотах или, скажем, при регулярных запусках в −50ºС и ниже. А в общем случае все современные силовые агрегаты прекрасно работают на гидрокрекинговых маслах, разброс розничных цен между которыми обусловлен разве что маркетинговыми причинами.

То есть покупая более дешевую гидрокрекинговую смазку, автовладелец не переплачивает «за марку». Кроме того, делая выбор в пользу доступных моторных масел, он надежно страхует себя от приобретения подделок под «дорогой» бренд. Ведь относительно бюджетный, но с известными характеристиками продукт будет по определению лучше неизвестного из красивой канистры с логотипом именитого производителя.