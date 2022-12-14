Почему дешевое моторное масло лучше дорогого

Дороговизна смазки объективно может быть обусловлена характером происхождения базового масла. Самое дешевое — минеральное. «Синтетика» обходится в производстве дороже. Так, «гидрокрекинговое» синтетическое масло получается путем переработки «минералки». Более дорогая полиальфаолефиновая «синтетика» (ПАО) — путем синтеза из газа этилена. Не менее дорогостоящее базовое масло — эстеровое, его производят из растительных масел. Но практика показывает, что для большинства как современных, так и не очень новых моторов абсолютно все равно, какова природа смазки, которую в них заливают. Главное, чтобы она соответствовала заводским спецификациям — в первую очередь по параметрам вязкости.
Эстеровое масло и ПАО, по большому счету, предназначены для двигателей, эксплуатируемых в околокритических режимах: на максимальных оборотах или, скажем, при регулярных запусках в −50ºС и ниже. А в общем случае все современные силовые агрегаты прекрасно работают на гидрокрекинговых маслах, разброс розничных цен между которыми обусловлен разве что маркетинговыми причинами.
То есть покупая более дешевую гидрокрекинговую смазку, автовладелец не переплачивает «за марку». Кроме того, делая выбор в пользу доступных моторных масел, он надежно страхует себя от приобретения подделок под «дорогой» бренд. Ведь относительно бюджетный, но с известными характеристиками продукт будет по определению лучше неизвестного из красивой канистры с логотипом именитого производителя.
Отметим также, что дешевое масло можно почаще менять. Ведь это не так затратно, как в случае с дорогим продуктом. Дело в том, что для многих современных моторов автопроизводители устанавливают совершенно сумасшедшие интервалы «обновления» смазки — вплоть до 20 000 км пробега. А если проводить масляный сервис в два раза чаще, чем рекомендовано, пусть и применяя более дешевый лубрикант, то мотор вам только спасибо скажет.
Кстати, при этом будет чаще обновляться и пакет присадок, что исключительно хорошо для двигателя. Также с каждым «оил-сервисом» из системы смазки удаляются продукты износа мотора. Наличие подобного рода абразива, как известно, ускоряет выход из строя трущихся частей механизма. А изъятие этих частиц «из оборота» идет на пользу долголетию силового агрегата.
В последнее время на отечественном рынке автомасел продукция крутых брендов стала стоить совсем уж невероятных денег. Поэтому переход на более дешевые отечественные марки при укороченных интервалах замены окажет самое благотворное влияние на живучесть моторов российских легковушек.