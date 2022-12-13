Угар по-полной: стоит ли бояться масложора двигателя

Нормы расхода масла у двигателей разного типа и состояния будут разные. Еще раз отметим, что расход масла может быть практически незаметен, но он, тем не менее, есть. Так, для нового бензинового «атмосферника» сгорание 0,005–0,025 % от штатного объема масла в моторе на каждые 100 л потребленного горючего — приемлемый показатель. А для такого же агрегата, но с существенным пробегом, нормой будет угар на уровне 0,025 – 0,1%. Для турбомотора эти же показатели существенно выше: расход смазки до 0,1% — хорошо для нового силового агрегата, а 0,1—0,3% — для пожилого. Ну и для дизелей эти же показатели составят 0,03—0,05% и 0,2%, соответственно. Со временем, по мере износа, зазоры между движущимися частями цилиндропоршневой группы увеличиваются. Из-за этого на стенках цилиндров после очередного ухода поршня остается все больше смазки, которая там и сгорает. И с увеличением пробега масштабы этого явления постепенно растут, становясь чуть более заметными.

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов такую причину «ухода» масла, как постепенное старение или износ всевозможных уплотнений в моторе — тех же прокладок или, скажем, маслосъемных колпачков клапанов. Потеря их герметичности — частая причина жалоб автовладельца на «угар». Также сюда можно отнести и износ поршневых колец.

В общем, если говорить о естественных процессах в двигателе, то, как таковой, расход масла это процесс также естественный. Но вот ощутимое его увеличение, скажем, владелец относительно нового авто в принципе заметил на щупе снижение уровня масла, — это «сигнал» о возможной перспективе получить те или иные проблемы в моторе.