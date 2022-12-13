Угар по-полной: стоит ли бояться масложора двигателя

Можно ткнуть пальцем в абсолютно любую машину на дороге, чтобы с очень большой долей уверенности в своей правоте утверждать, что ее мотор хоть немного, но расходует масло. Даже если это абсолютно новая легковушка с пробегом меньше 1000 километров на одометре. Дело в том, что любой двигатель внутреннего сгорания расходует масло в процессе работы. Какая-то его часть все-таки оказывается в камере сгорания и, собственно, сгорает там — прошу прощения за тавтологию. Другое дело, что у новенькой иномарки, двигающейся без ускорений на средних оборотах, угар лубриканта будет совсем малозаметен. А вот «ушатанный» движок древнего рыдвана может потреблять масло в приличных количествах.
Существуют даже усредненные нормы потребления масла мотором. Правда, они справедливы лишь для преимущественно спокойного стиля эксплуатации ТС. Если же владелец машины — любитель «погонять» и не прочь по поводу и без оного загнать стрелку тахометра к «красной зоне», то моторная смазка может лететь в выхлопную трубу автомобиля заметными темпами. Но, признаемся, подобный метод эксплуатации личного или корпоративного авто все же достаточно редок.
Нормы расхода масла у двигателей разного типа и состояния будут разные. Еще раз отметим, что расход масла может быть практически незаметен, но он, тем не менее, есть. Так, для нового бензинового «атмосферника» сгорание 0,005–0,025 % от штатного объема масла в моторе на каждые 100 л потребленного горючего — приемлемый показатель. А для такого же агрегата, но с существенным пробегом, нормой будет угар на уровне 0,025 – 0,1%. Для турбомотора эти же показатели существенно выше: расход смазки до 0,1% — хорошо для нового силового агрегата, а 0,1—0,3% — для пожилого. Ну и для дизелей эти же показатели составят 0,03—0,05% и 0,2%, соответственно. Со временем, по мере износа, зазоры между движущимися частями цилиндропоршневой группы увеличиваются. Из-за этого на стенках цилиндров после очередного ухода поршня остается все больше смазки, которая там и сгорает. И с увеличением пробега масштабы этого явления постепенно растут, становясь чуть более заметными.
Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов такую причину «ухода» масла, как постепенное старение или износ всевозможных уплотнений в моторе — тех же прокладок или, скажем, маслосъемных колпачков клапанов. Потеря их герметичности — частая причина жалоб автовладельца на «угар». Также сюда можно отнести и износ поршневых колец.
В общем, если говорить о естественных процессах в двигателе, то, как таковой, расход масла это процесс также естественный. Но вот ощутимое его увеличение, скажем, владелец относительно нового авто в принципе заметил на щупе снижение уровня масла, — это «сигнал» о возможной перспективе получить те или иные проблемы в моторе.
Основной причиной первичного заметного увеличения расхода моторного масла в большинстве случаев является то, что в двигатель залита смазка, неподходящая по параметрам к данному двигателю. Масло слишком низкой вязкости будет оставаться в цилиндрах и сгорать, а масло повышенной вязкости будет образовывать на внутренних стенках излишне толстую пленку. В обоих случаях это увеличит расход масла.
Поэтому при выборе масла нужно внимательно отнестись к проверке соответствия параметров продукта международным стандартам и соотнести это с рекомендациями и непосредственными допусками производителя своего автомобиля.
То есть, сначала смотрим на имеющиеся у моторного масла официальные допуски и рекомендации. Это будет указано либо на канистре, либо в технической документации к продукту. Можно в качестве примера привести немецкое HC-синтетическое моторное масло Bizol Technology 5W−30 C2. Этот продукт производится в Германии, имеет подтвержденные допуски и рекомендации от целого «букета» производителей современных иномарок — как всех японских и корейских брендов, так и Renault c FIAT. Причем для дизельных, и для бензиновых моторов. Уже одно это обстоятельство косвенно подтверждает, что подобным маслом никакую «кашу» (то есть мотор) не испортишь. По крайней мере, пока на это не станут влиять естественные причины, о которых сказано выше.
Стоит также отметить такие важные параметры любой двигательной смазки, как «температура вспышки» и ее летучесть, именуемую «коэффициентом испаряемости». Чем ниже «испаряемость», тем меньше угар масла в моторе. Ведь в камере сгорания воспламеняется не его пленка на стенках цилиндра, а только та ее часть, что сумела перейти в газообразное состояние. Снижение испаряемости масла на какие-то 2—3% уже заметно повлияет на его расход в моторе.
Параметр же «температура вспышки» показывает, до какого градуса надо нагреть смазку, чтобы ее пары создали с воздухом смесь, которая может разово полыхнуть от источника открытого огня. Заметим, что эта температура всегда заведомо ниже температуры самостоятельного горения продукта. О чем говорит «температура вспышки» в плане его склонности к угару? В основном о наличии в составе базового масла более летучих фракций, склонных первыми сгореть в цилиндрах. Чем выше «температура вспышки» — тем менее склонно масло к угару.
Следовательно, если мы хотим снизить угар моторного масла в относительно новом двигателе, не имеющем технических проблем, то помимо требований завода-изготовителя «движка» стоит обратить внимание на эти два параметра.
К таким маслам — с низкой летучестью и достаточно высокой температурой вспышки — относится, например, турецкий Opet Fulltech 5W−30. Это полностью синтетическое моторное масло было изначально разработано для технически продвинутых современных бензиновых и дизельных двигателей Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz. При этом, на текущий момент подобные масла, как правило, рекомендованы для заливки в высокотехнологичные силовые агрегаты большинства других автобрендов мира.
Таким образом, как таковой расход масла в двигателе возможен. И вполне может оставаться в пределах нормы, если правильно подойти к выбору моторной смазки для автомобиля и своевременно ее обновлять. Одно только это «мероприятие», если оно на контроле у автовладельца, позволяет автовладельцам избежать многих и многих проблем.