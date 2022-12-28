Как таблетки для посудомоечной машины помогают водителям на зимней дороге

Даже современная автохимия, призванная растопить стекло и нивелировать появление наледи на «дворниках» в сильные снегопады да под брызги дорожных реагентов, со своими задачами не справляется. Вместо чистой «лобовухи» водитель видит перманентную пленку (читай — ничего не видит), которая мгновенно появляется на триплексе при езде по зимней дороге. Что остается — перманентно распылять на «лобач» стеклоомывающую жидкость, которую мы научились скупать тоннами. Однако есть способ куда эффективнее, а главное — дешевле.

Речь про ставшие популярными таблетки для кухонных посудомоечных машин. В их составе — специальная соль, кондиционер и моющие компоненты, позволяющие идеально отмыть даже засохшую, изрядно загрязненную посуду. Почему бы их не использовать для очистки лобового стекла в автомобиле? Используем!