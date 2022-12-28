Как таблетки для посудомоечной машины помогают водителям на зимней дороге

Даже современная автохимия, призванная растопить стекло и нивелировать появление наледи на «дворниках» в сильные снегопады да под брызги дорожных реагентов, со своими задачами не справляется. Вместо чистой «лобовухи» водитель видит перманентную пленку (читай — ничего не видит), которая мгновенно появляется на триплексе при езде по зимней дороге. Что остается — перманентно распылять на «лобач» стеклоомывающую жидкость, которую мы научились скупать тоннами. Однако есть способ куда эффективнее, а главное — дешевле.
Речь про ставшие популярными таблетки для кухонных посудомоечных машин. В их составе — специальная соль, кондиционер и моющие компоненты, позволяющие идеально отмыть даже засохшую, изрядно загрязненную посуду. Почему бы их не использовать для очистки лобового стекла в автомобиле? Используем!
Берем несколько капсул и растворяем их в трех литрах теплой воды, а потом попросту смешиваем с имеющейся «незамерзайкой». Очистные свойства такого раствора улучшаются в разы. Стоит признаться, что экономии ради полученный с водой состав можно и не размешивать с «омывайкой», но после длительной стоянки на морозе такая жижа быстро замерзнет. А вот летом подобный способ еще как подойдет.
Стоит пакет из сотни таблеток для «посудомойки» около 1000 рублей. А с учетом постоянных скидок на крупных маркетплейсах можно выудить товар еще дешевле. Впрочем, продаются они и поштучно. Причем, в отличие от сомнительных «незамерзаек» за 150 рублей, капсулы совсем не воняют и не наносят вреда организму человека. А вот моют «лобовик» гораздо круче даже безопасных для здоровья незамерзающих жидкостей, которые стоят по 350—600 рублей за 4 литра раствора.