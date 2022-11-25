Как сделать так, чтобы «дворники» зимой не «мазали»

Когда «дворники» (или один из них) перестают нормально справляться со своими прямыми обязанностями, автовладелец немедленно задумывается об их замене. Но частенько, даже установив новенькую щетку, серьезного положительного эффекта водитель не обнаруживает.

Например, неистребимым может оказаться непрочищенное пятно прямо перед глазами водителя или пассажира. Искать мистические причины явления не стоит. Особенно если ваша машина оснащена современными бескаркасными щетками. Такого типа «дворники» зимой частенько начинают «мазать».

Дело плохо, коли у вас большая машина и ее лобовое стекло имеет выраженно выпуклую форму. В этом случае подавляющее большинство бескаркасных «дворников» пасуют. В зимних условиях их конструкция не может обеспечить требуемой силы прилегания к стеклу по всей длине: резинки этих щеток теряют эластичность на морозе, да и количество грязи при этом им приходится «вывозить» намного большее, чем в теплое время года. Выход тут простой. Переходить с бескаркасных щеток на каркасные или гибридные. У них с прилеганием к стеклу зимой дела обстоят куда лучше.