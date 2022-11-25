Как сделать так, чтобы «дворники» зимой не «мазали»

Когда «дворники» (или один из них) перестают нормально справляться со своими прямыми обязанностями, автовладелец немедленно задумывается об их замене. Но частенько, даже установив новенькую щетку, серьезного положительного эффекта водитель не обнаруживает.
Например, неистребимым может оказаться непрочищенное пятно прямо перед глазами водителя или пассажира. Искать мистические причины явления не стоит. Особенно если ваша машина оснащена современными бескаркасными щетками. Такого типа «дворники» зимой частенько начинают «мазать».
Дело плохо, коли у вас большая машина и ее лобовое стекло имеет выраженно выпуклую форму. В этом случае подавляющее большинство бескаркасных «дворников» пасуют. В зимних условиях их конструкция не может обеспечить требуемой силы прилегания к стеклу по всей длине: резинки этих щеток теряют эластичность на морозе, да и количество грязи при этом им приходится «вывозить» намного большее, чем в теплое время года. Выход тут простой. Переходить с бескаркасных щеток на каркасные или гибридные. У них с прилеганием к стеклу зимой дела обстоят куда лучше.
Проблемы с «мажущей» щеткой порой кроются вообще не в ней. Дело в том, что она к стеклу прижимается не сама-собой. За это отвечает пружина, расположенная в поводке, к которому крепится «дворник». Если она ослабла, даже новая щетка не сможет качественно чистить стекло. «Пружинная» проблема решатся элементарно. «Уставший» упругий элемент меняют на новый. Либо на оригинальную пружину, что дороговато, либо подбирают неоригинал. Аналоги стоят копейки, а служат не хуже «родных» деталей.
Иногда корень неприятностей с грязным стеклом с пружиной не связан. Бывает, что щетка плохо чистит из-за люфта во втулке крепления ее поводка к так называемой трапеции стеклоочистителя. Когда поводок, фактически, болтается на ней — о каком прижиме можно говорить?
Убедиться в наличии люфта просто. Достаточно взяться рукой за поводок «дворника» и попробовать пошатать его из стороны в сторону. Болтанку, если она есть, вы почувствуете сразу же. Справедливости ради отметим, что на более-менее свежей машине она вряд ли обнаружится. Это удел «старушек». Но периодически контролировать появление люфта в трапеции полезно в любом случае.