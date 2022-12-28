Почему «дворники» всегда оставляют грязный след на уровне глаз водителя

Стеклоочистители и, естественно, их щетки появились в автомире практически сразу после лобовых стекол. 10 ноября 1903 года патентное ведомство США выдало патент №743801 изобретательнице Мэри Андерсон. Дама, на основании своих наблюдений за водителями, предложила устройство для очистки стекол ото льда, снега и воды с грязью. Сначала патент никого не заинтересовал: автомобильные компании посчитали это изобретение сложным и ненужным. Однако по мере роста количества машин и скоростей, стеклоочистители оказались необходимой частью любого авто.
Ведь при помощи глаз человек получает до 70% информации об окружающем мире. И понятно, что грязное стекло делало вождение практически невозможным. Правда, очень скоро автолюбители обратили внимание на одну странную вещь. Как бы хороши ни были «дворники», они всегда оставляют на стекле грязные следы. И как бы ни старались разработчики, эти следы всегда остаются на уровне глаз, ухудшая обзорность и максимально усложняя вождение. Почему так?
Вполне возможно, что именно на уровне глаз лобовое стекло обдувается самым сильным потоком набегающего воздуха, а вот ближе к краям его интенсивность падает. В результате средняя часть щетки начинает отталкиваться от стекла и стресс обеспечен. Причем только что купленные и установленные щетки всегда ведут себя образцово, удаляя со стекла даже намеки на следы грязи. Но стоит только начать движение и отъехать от магазина запчастей, все резко меняется. Они издевательски перестают чистить стекло там, где это нужно больше всего. Зато все остальные области будут идеально прозрачны.
И этот эффект совершенно не зависит от того, насколько дорогая и продвинутая щетка куплена. Она может быть с силиконовой вставкой, бескаркасной и даже с аэродинамическими элементами. Ничего не изменится. Отъехали от магазина и все — щетки как надо не работают. И, похоже, проблема кроется не в дефектах конструкции конкретного устройства, поскольку проявляется практически всегда.
Может быть, таким образом, заботливое мироздание предупреждает нас, что не надо никуда мчать, а лучше снизить скорость и спокойно добраться до места назначения. Или наоборот: именно таким образом проявляется злонамеренная сущность мира, в котором мы вынуждены жить. А он таким образом пытается бороться с перенаселением планеты. Впрочем, этот феномен скорее относится к особенностям человеческого восприятия при оценке ситуации. Пока все нормально и щетки справляются с задачей, мы просто не обращаем внимание на то, как именно они работают. Даже если они очищают стекло не так эффективно, как бы нам этого хотелось.
Но как только разводы и грязь на стекле остаются непосредственно перед глазами, начинаем испытывать дискомфорт и стресс. В результате чего эта ситуация начинает особенно четко фиксироваться в памяти. И получается, что мы запоминаем только те моменты, когда работа дворников создавала для нас дискомфорт. А все остальное остается за пределами нашего восприятия. Что и формирует почву для мистических домыслов. Поэтому при первых признаках некачественной работы щеток стоит заменить их на новые. Или хотя бы поменять резинки: при вождении, ничто не должно создавать дополнительные сложности.