Почему «дворники» всегда оставляют грязный след на уровне глаз водителя

Стеклоочистители и, естественно, их щетки появились в автомире практически сразу после лобовых стекол. 10 ноября 1903 года патентное ведомство США выдало патент №743801 изобретательнице Мэри Андерсон. Дама, на основании своих наблюдений за водителями, предложила устройство для очистки стекол ото льда, снега и воды с грязью. Сначала патент никого не заинтересовал: автомобильные компании посчитали это изобретение сложным и ненужным. Однако по мере роста количества машин и скоростей, стеклоочистители оказались необходимой частью любого авто.

Ведь при помощи глаз человек получает до 70% информации об окружающем мире. И понятно, что грязное стекло делало вождение практически невозможным. Правда, очень скоро автолюбители обратили внимание на одну странную вещь. Как бы хороши ни были «дворники», они всегда оставляют на стекле грязные следы. И как бы ни старались разработчики, эти следы всегда остаются на уровне глаз, ухудшая обзорность и максимально усложняя вождение. Почему так?

Вполне возможно, что именно на уровне глаз лобовое стекло обдувается самым сильным потоком набегающего воздуха, а вот ближе к краям его интенсивность падает. В результате средняя часть щетки начинает отталкиваться от стекла и стресс обеспечен. Причем только что купленные и установленные щетки всегда ведут себя образцово, удаляя со стекла даже намеки на следы грязи. Но стоит только начать движение и отъехать от магазина запчастей, все резко меняется. Они издевательски перестают чистить стекло там, где это нужно больше всего. Зато все остальные области будут идеально прозрачны.