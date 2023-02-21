Какие выводы может сделать российский автопром из послания Путина Федеральному собранию

21 февраля 2023 года Путин сказал много разных слов. Об истории, о текущей политической ситуации, об экономике, о культуре и образовании России. Пересказывать двухчасовую путинскую речь, которая явно далась не просто его горлу, смысла особого нет. Поэтому перейдем сразу к ее анализу — с точки зрения российской автопромышленной отрасли. Прежде всего, глобально стало ясно: военные действия на Украине — это очень надолго. Когда наш президент говорит об обязательных двухнедельных отпусках для участников боевых действий, это значит, что воевать там планируется еще несколько лет как минимум.

Так что глупо надеяться, что вот-вот (например летом-осенью этого года) все на Украине затихнет и экономика России получит возможность зажить по-настоящему мирной жизнью. Иными словами, международные санкции и текущая ситуация на авторынке страны — это надолго и ожидать существенных перемен тут вряд ли стоит. Характерно, что Путин крайне подробно коснулся всяких льгот и соцподдержки для военных, очень много конкретного говорил про образование, помощь семьям с детьми и внимание к молодым ученым. А промышленности от него достались по большей части лишь общие слова.