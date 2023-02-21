Какие выводы может сделать российский автопром из послания Путина Федеральному собранию

21 февраля 2023 года Путин сказал много разных слов. Об истории, о текущей политической ситуации, об экономике, о культуре и образовании России. Пересказывать двухчасовую путинскую речь, которая явно далась не просто его горлу, смысла особого нет. Поэтому перейдем сразу к ее анализу — с точки зрения российской автопромышленной отрасли. Прежде всего, глобально стало ясно: военные действия на Украине — это очень надолго. Когда наш президент говорит об обязательных двухнедельных отпусках для участников боевых действий, это значит, что воевать там планируется еще несколько лет как минимум.
Так что глупо надеяться, что вот-вот (например летом-осенью этого года) все на Украине затихнет и экономика России получит возможность зажить по-настоящему мирной жизнью. Иными словами, международные санкции и текущая ситуация на авторынке страны — это надолго и ожидать существенных перемен тут вряд ли стоит. Характерно, что Путин крайне подробно коснулся всяких льгот и соцподдержки для военных, очень много конкретного говорил про образование, помощь семьям с детьми и внимание к молодым ученым. А промышленности от него достались по большей части лишь общие слова.
Мол, нужно устроить в России технологический прорыв, достичь независимости от иностранных недоброжелателей, развить компетенции и прочее. Конкретика мелькнула лишь по поводу разработок в области искусственного интеллекта. Отдаленный намек на автомобильные дела у ВВП проскользнул лишь в смысле дорожного строительства. Он «прошелся» по возведению платной магистрали Москва-Казань, да пообещал привести до половины региональных дорог в кондиционное состояние. Оно и понятно: от гражданского автопрома успехи в ведении боевых действий зависят не особо.
И вообще: какой, к черту, автопром, когда под занавес выступления Верховный Главнокомандующий ВС РФ заявляет о приостановке Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях! И тут же — о готовности, в случае чего, возобновить испытания ядерного оружия.
Вывод: ничего у нас в российской автоотрасли по-настоящему к лучшему не изменится. Ну разве что АВТОВАЗ когда-нибудь все-таки заново научится делать LADA Vesta и Largus; китайские автопроизводители окончательно колонизируют российский рынок, а российские автодилеры продолжат торговать ввезенными «в серую» иномарками — с «маржой не менее чем в миллион рублей». Все стабильно и неизменно на много весьма печальных для водителей лет вперед…