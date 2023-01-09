Не в водке дело: о чем говорят запотевшие стекла автомобиля

Существует устойчивое заблуждение, что стекла изнутри запотевают из-за того, что водитель активно употреблял алкогольные напитки. И именно по этому признаку инспекторы ДПС вылавливают нарушителей здорового образа жизни в потоке. Однако это не совсем так. Да, теоретически у нетрезвого водителя стекла могут запотеть сильнее. Но только потому, что при алкогольном опьянении повышается температура тела и учащается дыхание. В результате в салоне может оказаться большее количество влаги. Но не настолько, чтобы по нему можно было однозначно идентифицировать любителя горячительных напитков.
Так что никакого отношения к трезвому или веселому образу жизни это явление не имеет. Тем более, что сразу после запуска двигателя на стекла направляется холодный воздух, влага из которого неизбежно конденсируется на еще более холодном стекле. И даже попытка его протереть не дает практически никакого эффекта: морозные узоры издевательски быстро опять возвращаются на место. Но стекла могут запотевать и у прогретого авто, что может быть связано с целым букетом причин. Например, забился фильтр системы вентиляции. В итоге интенсивность потока воздуха резко снижается и количество тепла, которое получают стекла, тоже уменьшается. Из-за чего они перестают эффективно прогреваться и превращаются в идеальную среду для накопления конденсата.
Также проблема может быть связана с неисправностью блока управления климатом. Который часто может неправильно регулировать температуру воздушных потоков. И эта беда весьма распространенна. В подобных досадных недоработках неоднократно замечен тот же Land Rover. Про китайских автопроизводителей и говорить не стоит. Да и у Kia возникали проблемы, правда, не с лобовым стеклом, а исключительно со стеклом водительской двери. А откуда еще берется влага? К сожалению, зимой в салоне авто воды всегда с избытком.
Мы уже говорили о том, что человек в выдыхаемом воздухе выделяет большое количество влаги. А поскольку мы дышим прямо в лобовое стекло, то проблема просто неизбежна. Кроме того, зимой вода постоянно оказывается на полу авто. И после того, как мы направляем поток горячего воздуха в район ног, она начинает активно испаряться, оседая на холодных поверхностях. А это стекла. Конечно, нельзя забывать и о техническом состоянии кондиционера. Если он не в состоянии удалять влагу из внутрисалонного воздуха, стоит задуматься о его диагностике и ремонте. Так что запотевшие стекла могут быть вызваны техническими проблемами.
Но есть и еще один момент. С течением времени, на внутренней стороне остекления машины образуется практически незаметная грязная пленка. Именно она активно притягивает влагу, создавая красивый, но неприятный эффект морозных узоров. Поэтому портал «АвтоВзгляд» рекомендует тщательно следить за чистотой внутренней стороны стекол вашего авто и не лениться протирать их хотя бы раз в неделю. Однако делать это стоит только после того, как автомобиль и его салон полностью прогрелись. И с использованием специальных моющих средств.
После чего надо обработать поверхность влагоотталкивающим средством. Надолго такой обработки не хватит, но зато на некоторое время вы будете избавлены от проблем с замерзанием или запотеванием стекол. Хотя если на улице особенно холодно, а вы едете достаточно быстро, стекла все равно могут запотеть по причине их слишком интенсивного охлаждения набегающим потоком воздуха. В этом случае стоит просто снизить скорость.