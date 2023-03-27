5 причин, почему на свечах зажигания появляется нагар

На работоспособность расходников влияет воздушный фильтр. Если он забит грязью, то мотор начинает «задыхаться». Что приводит к неполному сгоранию топлива. Вот на «свечках» и возникают черные отложения. Хуже, если водитель решил сэкономить и поставил дешевый фильтрующий элемент. Бумага там низкого качества и ее плотность высокая. Результат такой же, что описан выше. Новая запчасть буквально убивает детали, а автовладелец думает, что в силовом агрегате какие-то серьезные неполадки.
Состояние форсунок — второе, на что надо обратить внимание. Маслянистый налет появляется после того, как одна или несколько «писалок» начинают «лить». Если «стальное сердце» с непосредственным впрыском, а давление в топливной системе подскочило — электроды моментально чернеют.
Для диагностики нужно проверить это самое давление. То есть, сколько атмосфер в топливной рампе. Таким образом можно понять, в каком состоянии находится регулятор. При его неисправности топливо-воздушная смесь будет слишком богатой. Отсюда и нагар.
Не будем забывать и про различные датчики, ведь именно они посылают сигналы ЭБУ, то есть «мозгам» машины. А затем электроника начинает процесс смесеобразования.
Самый главный тут — датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Он работает «измерителем» количества ценного газа, поступающего в цилиндры.
Владельцы подержанных нашемарок уже привыкли к тому, что датчик довольно рано начинает сбоить. Известны случаи, когда он просто отваливался. Из-за этого электронный блок управления дает ошибочные команды всей системе. В результате кроме черных свечей появляются «глюки» в работе мотора, повышенный расход топлива и масса иных сюрпризов.
Еще одна, казалось бы, несущественная мелочь. Проблемы могут возникнуть и из-за плохого контакта «массы». В этом случае на катушку зажигания поступает низкое напряжение и свеча дают слабую искру. А если мотор страдает масложором, то эти два фактора дают жирный черный налет на электроде.