5 причин, почему на свечах зажигания появляется нагар

На работоспособность расходников влияет воздушный фильтр. Если он забит грязью, то мотор начинает «задыхаться». Что приводит к неполному сгоранию топлива. Вот на «свечках» и возникают черные отложения. Хуже, если водитель решил сэкономить и поставил дешевый фильтрующий элемент. Бумага там низкого качества и ее плотность высокая. Результат такой же, что описан выше. Новая запчасть буквально убивает детали, а автовладелец думает, что в силовом агрегате какие-то серьезные неполадки.

Состояние форсунок — второе, на что надо обратить внимание. Маслянистый налет появляется после того, как одна или несколько «писалок» начинают «лить». Если «стальное сердце» с непосредственным впрыском, а давление в топливной системе подскочило — электроды моментально чернеют.

Для диагностики нужно проверить это самое давление. То есть, сколько атмосфер в топливной рампе. Таким образом можно понять, в каком состоянии находится регулятор. При его неисправности топливо-воздушная смесь будет слишком богатой. Отсюда и нагар.