В пробках не закипаем: как предотвратить перегрев двигателя автомобиля

Дело к лету — на улице уже стабильный «плюс», рассада вовсю колосится на подоконниках. Пора бы и автомобиль подготовить к жаркому сезону! Одного шиномонтажа недостаточно: нужно проверить масло и обслужить частенько закисающие после зимы тормоза, не забыв про жидкость, и, конечно, «навестить» систему охлаждения. Именно она из года в год становится виновником многочисленных пятничных пробок, когда машины массово начинают кипеть.
Причин тому бывает множество: «умерший» термостат, прохудившиеся шланги, «уставшая» помпа. Зачастую виноват и дрянной антифриз, попадающий в систему по воле невнимательного автовладельца или неграмотного мастера. Однако если проблему со шлангами можно обнаружить глазами, а о неисправности термостата сообщит индикатор на приборной панели или подскочивший расход топлива, то с помпой все несколько труднее.
Вообще это — простейшее устройство, которое представляет собой «водяное колесо», приводимое в движение ремнем дополнительного оборудования. Ну что там может быть сложного? Как говорят водители в гаражах: потекла — меняй. К тому же во всех регламентах написано, что срок службы помпы от 60 000 до 90 000 км. Вместе с ней обычно ставят и новый ремень ГРМ — потому что его приходится снимать, а он одноразовый.
Однако до течи доходит не всегда: сначала помпа начинает греметь, поскольку по мере износа резиновых уплотнителей антифриз попадает на подшипники. Сделав музыку чуть тише, это звук запросто можно услышать. Второй важный момент — люфты шкива. Если закралось сомнение, то можно рукой покачать ролик, даже не снимая ремень. Дотянуться непросто, но возможно: минимальный «ход» говорит о том, что помпа «приехала». Глазами же можно увидеть и третий пункт: нарушение соосности, то есть криво расположенный ролик относительно других узлов. Звучит сложно, но на деле — просто: он должен стоять параллельно двигателю, в противном случае — пиши пропало.
В пункте четыре — подтеки и даже запах антифриза. Ежели таковые локализованы — не стесняйтесь, заказывайте деталь. Опытный водитель может себе позволить и еще одно «мерило»: неравномерный прогрев двигателя — резкие движения стрелки на шкале приборов. Немного больше, чем другим, повезло владельцам Toyota: производитель сделал специальный сток для проникающей к подшипникам охлаждающей жидкости, который фактически является индикатором. Если показалась красная пена, значит, пора записываться в сервис.
Почему происходит износ? Ключевой момент — качество жидкости и периодичность ее замены. Выпадение различных осадков, некорректный состав антифриза, забитый радиатор и многое другое резко сокращают ресурс помпы. А от ее работы напрямую зависит продолжительность жизни и работы самого дорогого агрегата любого автомобиля — двигателя. В общем, риск не обоснован — экономить на обслуживании системы охлаждения однозначно не стоит.