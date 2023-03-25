В пробках не закипаем: как предотвратить перегрев двигателя автомобиля

Дело к лету — на улице уже стабильный «плюс», рассада вовсю колосится на подоконниках. Пора бы и автомобиль подготовить к жаркому сезону! Одного шиномонтажа недостаточно: нужно проверить масло и обслужить частенько закисающие после зимы тормоза, не забыв про жидкость, и, конечно, «навестить» систему охлаждения. Именно она из года в год становится виновником многочисленных пятничных пробок, когда машины массово начинают кипеть.

Причин тому бывает множество: «умерший» термостат, прохудившиеся шланги, «уставшая» помпа. Зачастую виноват и дрянной антифриз, попадающий в систему по воле невнимательного автовладельца или неграмотного мастера. Однако если проблему со шлангами можно обнаружить глазами, а о неисправности термостата сообщит индикатор на приборной панели или подскочивший расход топлива, то с помпой все несколько труднее.

Вообще это — простейшее устройство, которое представляет собой «водяное колесо», приводимое в движение ремнем дополнительного оборудования. Ну что там может быть сложного? Как говорят водители в гаражах: потекла — меняй. К тому же во всех регламентах написано, что срок службы помпы от 60 000 до 90 000 км. Вместе с ней обычно ставят и новый ремень ГРМ — потому что его приходится снимать, а он одноразовый.