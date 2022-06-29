Как бесхитростно купить топливо на АЗС, заплатив меньше официальной цены

Биржа Санкт-Петербурга не даст соврать: горючее в России подешевело. Вычеркнув экспорт, отечественные нефтяники вынуждены «умерить аппетиты» и выдавать больше продукта на внутренний рынок. Казалось бы, заправочные комплексы должны порадовать водителей, однако цифры ползут вниз так медленно, что порой этого движения и не заметно вовсе. Однако, для некоторых «категорий граждан» существенный дисконт уже доступен, а в интернете пестрят объявления, предоставляющие возможность выгодной заправки для всех. Не бесплатно, конечно, но на весьма привлекательных условиях.

В чем «соль»: продавцы услуги предлагают приехать на выбранную АЗС, вставить пистолет в бак, перевести на указанный номер условно 900 рублей, а топлива получить на тысячу. Чем больше заказ — тем больше скидка. До тысячи — 10%, до двух — 15%. Некоторые «тороговцы» предлагают и 40%, но для этого придется выкупить целый бензовоз. Выглядит, как мошенничество, но обмана никакого нет. И нарушения закона — тоже.

Фокус в том, что первыми получают серьезные ценовые преференции не частные пользователи, заезжающие на АЗС раз в неделю, а крупные корпоративные клиенты: парки, юридические лица и прочие организации, что расплачиваются с АЗС топливной картой. По ней горючее стоит совсем иных денег, порой куда меньше, чем для «частников». Наверняка ведь обращали внимание, что шоферы говорят на кассе не сумму в рублях, а количество литров? Вот то-то и оно: авансированная оплата и договорные отношения позволяют приобретать топливо по куда более привлекательному тарифу.