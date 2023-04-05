Как автосервисы «раскручивают» на деньги владельцев подержанных премиальных авто

Большинство полноразмерных внедорожников оснащены дизельными моторами. Двигатель на тяжелом топливе гораздо бодрее разгоняет трехтонный «аппарат», да и горючего потребляет меньше. Экономия! А еще у всех машин есть узел, который отечественные рулевые считают лишним и желают удалить сразу после покупки породистого «железного коня». Это сажевый фильтр, то есть «штука» из области экологии.
Дело в том, что устройство постепенно забивается нагаром, который в обиходе зовут золой. Поэтому на нормальную его работу влияет как зольность самого горючего, так и состав масла. Однако и то, и другое у нас не слишком выского качества.
А еще забитый на 80% фильтр приводит к тому, что топливо не успевает испаряться, что приводит к уменьшению вязкости смазки. Итог — падение давления и капремонт мотора. Руководствуясь этими доводами, владельцы направляются в сервис, чтобы отдать авто на «ампутацию», особенно если на «приборке» зажглась соответствующая ошибка, а динамика ухудшилась.
Не стоит это делать. Причина может быть и в другом. Скажем, «кончился» датчик температуры. А еще нужно просто помыть радиаторы или впуск, что не очень накладно. А вот только за фильтр придется выложить от 200 000 рублей, плюс работа.
Против удаления выступают и мастера сервис-центра Winde. Они убеждены: если система функционирует, то не надо ее трогать. Доводы следующие. На бензиновых оборотистых авто удаление «катов» дает реальный прирост мощности, потому как там они действительно мешают «дышать».
А вот у короткоходного «дизеля» пресловутая «экология» дает минимальные помехи. Получается, что «трепанация» исправного узла — пустая трата денег. Ни звука, ни дополнительных лошадиных сил. Только дым, который полной грудью вдыхает водитель. А ведь в нем окислы азота, сажа и угарный газ: прямой вред здоровью.