Как автосервисы «раскручивают» на деньги владельцев подержанных премиальных авто

Большинство полноразмерных внедорожников оснащены дизельными моторами. Двигатель на тяжелом топливе гораздо бодрее разгоняет трехтонный «аппарат», да и горючего потребляет меньше. Экономия! А еще у всех машин есть узел, который отечественные рулевые считают лишним и желают удалить сразу после покупки породистого «железного коня». Это сажевый фильтр, то есть «штука» из области экологии.

Дело в том, что устройство постепенно забивается нагаром, который в обиходе зовут золой. Поэтому на нормальную его работу влияет как зольность самого горючего, так и состав масла. Однако и то, и другое у нас не слишком выского качества.

А еще забитый на 80% фильтр приводит к тому, что топливо не успевает испаряться, что приводит к уменьшению вязкости смазки. Итог — падение давления и капремонт мотора. Руководствуясь этими доводами, владельцы направляются в сервис, чтобы отдать авто на «ампутацию», особенно если на «приборке» зажглась соответствующая ошибка, а динамика ухудшилась.