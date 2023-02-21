Какие подвохи ждут покупателя нового автомобиля, ввезенного по «серой» схеме

Крупнейшие классифайды пестрят объявлениями о продаже машин ранее неведомых в нашем отечестве марок: BAW, китайских Volkswagen и Mazda, «иранцев», а теперь вот и VGV. Но не опасно ли — во всех смыслах — покупать такие автомобили?
Заметим сразу, что гарантию на покупку во многих случаях дает дилер, так что уже в этом есть определенные риски. Случись «косяк» с мотором или коробкой передач — придется месяц ждать контрактный агрегат или запчасти для ремонта. К счастью, в современном автомобилестроении доля серьезного брака ничтожна, но все же к подобному надо быть готовым.
Перед покупкой настоятельно рекомендуем осмотреть автомобиль не только внешне, но и, так сказать, «почесать брюхо». Обязательно проинспектируйте днище! Там можно увидеть качество антикоррозийной обработки: если мастикой промазаны только сварные швы или в целом состав пожалели, то придется провести дополнительную защиту от ржавчины. А эти расходы, разумеется, полностью лягут на покупателя.
У гибридов или электромобилей часто не защищены силовые кабели, так что необходимо «колхозить» стальной «щит». Да и тяговая батарея расположена низко — особенно у седанов. Это значит, что для поездок по дачным грунтовкам азиатская инновация не предназначена. Тем более зимой. Вспомните, как трудно сдернуть с сугроба обычный автомобиль, который «сел» на защиту картера. А теперь представьте, что будет, если гибрид также «приземлится», но на тяговую батарею. Ее площадь гораздо больше — то есть даже в городе потребуется помощь трактора.
Еще один щекотливый вопрос — диагностика. В подавляющем количестве сканеров, которые используют мастера сервисов, просто нет программ под редкие авто. Так что если вам предлагают экземпляр с совсем небольшим пробегом, понять, каково состояние силового агрегата, даже по косвенным признакам крайне затруднительно. Вывод: есть высокий риск нарваться на масложор, подозрительные вибрации и прочие неприятности, способные нанести ощутимый удар по семейному бюджету.
Кроме того, перед покупкой желательно изучить и технические мануалы, которые несложно отыскать в сети. Они, помимо прочего, «рассекретят» примерную стоимость кузовного ремонта. Ведь, скажем, для установки бампера может быть предусмотрен целый набор различного крепежа. При ударе он ломается, и стоимость восстановления внутренних повреждений оказывается заметно выше, чем латание самого бампера. А это тоже важно: от ДТП ведь, увы, никто не застрахован.