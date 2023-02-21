Какие подвохи ждут покупателя нового автомобиля, ввезенного по «серой» схеме

Крупнейшие классифайды пестрят объявлениями о продаже машин ранее неведомых в нашем отечестве марок: BAW, китайских Volkswagen и Mazda, «иранцев», а теперь вот и VGV. Но не опасно ли — во всех смыслах — покупать такие автомобили?

Заметим сразу, что гарантию на покупку во многих случаях дает дилер, так что уже в этом есть определенные риски. Случись «косяк» с мотором или коробкой передач — придется месяц ждать контрактный агрегат или запчасти для ремонта. К счастью, в современном автомобилестроении доля серьезного брака ничтожна, но все же к подобному надо быть готовым.

Перед покупкой настоятельно рекомендуем осмотреть автомобиль не только внешне, но и, так сказать, «почесать брюхо». Обязательно проинспектируйте днище! Там можно увидеть качество антикоррозийной обработки: если мастикой промазаны только сварные швы или в целом состав пожалели, то придется провести дополнительную защиту от ржавчины. А эти расходы, разумеется, полностью лягут на покупателя.