Чем опасны игры с выбором вязкости моторного масла для двигателя

В руководстве по эксплуатации к автомобилю, в разделе «Обслуживание» мы увидим несколько вариантов вязкости моторных масел, которые необходимо применять в зависимости от температуры окружающей среды. Заметим, что вязкость масла подбирается именно по температуре, а не по нагрузкам на мотор, запыленности воздуха, качеству топлива, массе буксируемого прицепа или от крутизны преодолеваемой горной дороги.

Поэтому полагаться стоит на руководство к своей машине и потом уже выбирать из того, что есть на рынке. Про проблемы выбора автокомпонентов после массового ухода с рынка зарубежных автопроизводителей написано уже много. Но вакуум, образовавшийся с начала лета, все-таки постепенно заполняется. На освободившееся место, что вполне логично, претендуют другие игроки. Поэтому, если присмотреться, то есть из чего выбрать.

Вопрос первый: какая вязкость будет лучше для холодной зимы? Смотрим в руководство по эксплуатации. Скорее всего, именно для холодной температуры (−30С и ниже) автовладельцу будут рекомендованы масла «нулевки» с низкотемпературной (зимней) вязкостью 0W, сохраняющие текучесть даже на сильном морозе (−35С и ниже) и обеспечивающие в этих условиях легкий запуск мотора с минимальным его износом.