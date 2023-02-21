Чем опасны игры с выбором вязкости моторного масла для двигателя

Начнем с того, что в каждом из перечисленных случаев двигатель автомобиля будет работать в особенных условиях. Но если говорить об обычной эксплуатации (а не про автоспорт и трофи-рейды), то правильный ответ уже содержится в стандартной инструкции к каждому автомобилю. Вязкость нужного масла для двигателя указывает производитель машины, исходя из конструктивных особенностей ее мотора — зазоров в парах трения, сечения масляных каналов, производительности маслонасоса и других параметров. Ну и, конечно же, вязкость моторного масла подбирается с учетом стремления обеспечить минимальный расход топлива. По этой причине в самые современные моторы льются маловязкие масла, которые, как известно, способствуют снижению внутренних потерь в двигателе.
В руководстве по эксплуатации к автомобилю, в разделе «Обслуживание» мы увидим несколько вариантов вязкости моторных масел, которые необходимо применять в зависимости от температуры окружающей среды. Заметим, что вязкость масла подбирается именно по температуре, а не по нагрузкам на мотор, запыленности воздуха, качеству топлива, массе буксируемого прицепа или от крутизны преодолеваемой горной дороги.
Поэтому полагаться стоит на руководство к своей машине и потом уже выбирать из того, что есть на рынке. Про проблемы выбора автокомпонентов после массового ухода с рынка зарубежных автопроизводителей написано уже много. Но вакуум, образовавшийся с начала лета, все-таки постепенно заполняется. На освободившееся место, что вполне логично, претендуют другие игроки. Поэтому, если присмотреться, то есть из чего выбрать.
Вопрос первый: какая вязкость будет лучше для холодной зимы? Смотрим в руководство по эксплуатации. Скорее всего, именно для холодной температуры (−30С и ниже) автовладельцу будут рекомендованы масла «нулевки» с низкотемпературной (зимней) вязкостью 0W, сохраняющие текучесть даже на сильном морозе (−35С и ниже) и обеспечивающие в этих условиях легкий запуск мотора с минимальным его износом.
Секрета никакого нет: чем меньше вязкость, тем проще маслу проникнуть к парам трения. Только помните, что высокотемпературный (летний) ряд вязкости у «нулевок», например, 30, не должен быть ниже или, наоборот выше указанного в заводском мануале! То есть, если инструкция рекомендует масло вязкостью 0W−30, то лить еще более «жидкое» 0W−20 нельзя. Это связано с толщиной масляной пленки, которая образуется на деталях ДВС при его штатной рабочей температуре (90−110С). Не будем углубляться в технические параметры и рассказывать про динамическую вязкость масел при 40С и 100С, а скажем проще. У масла 0W−30 разделяющий детали слой масла будет толще, чем у 0W−20. И если конструкция мотора не предполагает, что в него будет заливаться «двадцатка», то более интенсивный износ пар трения при уменьшении рабочего давления масла гарантирован. Никакими противоизносными присадками дело не выправить!
Для умеренного климата есть возможность применения, скажем, универсальных масел. Например, для многих современных автомобилей корейского и японского производства пригодным для круглогодичного применения во всех погодных условиях является масло с вязкостью (SAE) 5W−30.
Правда, тут еще необходимо обратить внимание на уровень эксплуатационных свойств, который для моторов большинства азиатов должен быть не ниже ILSAC GF−5. Таким универсальным лубрикантом, например, может быть поставляемое на наш рынок с весны этого года турецкое масло Opet Fulllife 5W−30. Оно как раз имеет нужный класс качества ILSAC GF−5.
Если же рассматривать турбированные моторы, да еще с прямым впрыском топлива, которыми оснащаются многие современные европейские автомобили, то у масла помимо нужного класса качества в маркировке должна присутствовать аббревиатура LSPI. Она говорит о том, что смазочный материал способствует минимизации риска повреждения двигателя из-за так называемого низкоскоростного предварительного зажигания, возникающего в двигателях с турбонаддувом и непосредственным впрыском.
Данными качествами, в частности, обладает немецкое моторное масло BIZOL Green Oil+ 5W−30. Ну, а если мотор работает на газу, то масло должно быть разработано с учетом особенностей данного топлива. Например, возможность использования в газовых ДВС есть у еще одного моторного масла из Турции Lubex PRIMUS EC классов 5W−30 и 5W−40.
А как обстоят дела с преимущественно летней эксплуатацией, да еще с нагрузками типа горный серпантин или тяжелый прицеп? Может залить маслице погуще, вместо SAE 30 плеснуть в мотор полтинник? Есть же в продаже специальные масла 10W−50 или даже 10W−60 для моторов, работающих в особо тяжелых условиях. На их канистрах часто пишут RAСING. Казалось бы, толстенная пленка на деталях должна защитить от любого износа, выдержать любую нагрузку. Да, но и у мотора при этом должны быть соответствующие зазоры в парах трения, учитывающие такие параметры высокотемпературной вязкости.
И если этот «гуталин» залить в двигатель, рассчитанный на масло 0W−20, то пары трения не будут смазываться должным образом. А про экономичность и вовсе можно будет забыть — внутренние потери в ДВС резко возрастут.
Вот и получается, что лучшая вязкость масла это та вязкость, которую нам рекомендует производитель машины и его двигателя. Так что казаться умнее создателей автомобиля, пожалуй, не стоит.