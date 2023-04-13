Зачем опытные водители каждую весну покупают новую пачку соды

Если открыть ящик под раковиной в любой квартире от Калининграда до Владивостока, то в трех случаях из четырех там можно найти легенду советской промышленности и кулинарии, любимое средство и залог успеха хозяйки — бикарбонат натрия. Проверьте, стоит главный всероссийский оберег домашнего очага под раковиной? Конечно стоит, ведь число лайфхаков с применением соды пищевой настолько велико, что с ней, родимой, может поспорить только WD−40. Говорят даже, что если ей посыпать почтовый ящик, то даже штрафы ГИБДД перестанут приходить.

Шутки-шутками, но у соды пищевой действительно сотни применений в быту, в том числе и автомобильном. И особенно — когда речь заходит про большую сезонную уборку. В преддверии чистого четверга, всероссийского банного дня, портал «АвтоВзгляд» предлагает свой дайджест лучших лайфхаков с содой.

ДЕЛА СТЕКОЛЬНЫЕ

Итак, под пятым номером вне всякий сомнений идут мягкие абразивные свойства белого порошка: за зиму на лобовом стекле скапливается столь толстый слой грязи, что скрипеть будут даже новые дворники. Эти отложения никакой мойкой под давлением не отмыть, так что придется применить тайное средство: разводим соду в небольшом количестве воды до состояния кашицы, ветошью натираем лобовое стекло с двух сторон, после промываем и вытираем насухо обычной газетой. И бабушкин хрусталь, и триплекс от такой операции засверкают бриллиантом.

ВЕСЬ ПОКРЫТЫЙ ПЛЕСЕНЬЮ…

Четвертую строчку занимает борьба с плесенью. За зиму под креслами автомобиля создаются все условия для ее образования: тепло, влажно, плохо проветрено. Добро пожаловать, как говорится. Споры плесени, вдыхаемые благодаря удачно расположенным воздуховодам печки, чрезвычайно вредны: они могут вызвать целый букет заболеваний от аллергии до астмы. Так что обработать зону под сиденьями и остальные потаенные уголки салона автомобиля содой — никогда не рано.