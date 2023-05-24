Зачем некоторые водители устанавливают в свою легковушку фильтр антифриза

Если посмотреть на коммерческую технику, то мысль действительно здравая. Фильтр, находящийся в прочном металлическом корпусе, улавливает частицы ржавчины, резиновых уплотнителей, а также иную грязь, способную ухудшить теплообмен и привести к перегреву. Внутри этого расходника кроме бумажного материала есть еще и небольшой отсек с гранулами — такое решение позволяет проводить «мойдодыр» эффективнее.

Дальнобои нередко распиливают «стакан» чтобы понять, сколько грязи он собрал. Обычно нечистот внутри хватает, поэтому обладатели легковушек, видя это безобразие, решают сделать такую конструкцию и себе. Ведь чем чище система, тем лучше. Но какой именно расходник ставить? От грузовика точно не подойдет, а посему используется обычный топливный фильтр и даже от классических «Жигулей».

Врезают его перед расширительным бачком или в патрубок, что идет к подогреву дроссельной заслонки. При этом в сети рекомендуют использовать запчасти не с чисто бумажным элементом внутри, а на так называемой ниточной основе. Такие, мол, более долговечны.