Зачем некоторые водители устанавливают в свою легковушку фильтр антифриза

Если посмотреть на коммерческую технику, то мысль действительно здравая. Фильтр, находящийся в прочном металлическом корпусе, улавливает частицы ржавчины, резиновых уплотнителей, а также иную грязь, способную ухудшить теплообмен и привести к перегреву. Внутри этого расходника кроме бумажного материала есть еще и небольшой отсек с гранулами — такое решение позволяет проводить «мойдодыр» эффективнее.
Дальнобои нередко распиливают «стакан» чтобы понять, сколько грязи он собрал. Обычно нечистот внутри хватает, поэтому обладатели легковушек, видя это безобразие, решают сделать такую конструкцию и себе. Ведь чем чище система, тем лучше. Но какой именно расходник ставить? От грузовика точно не подойдет, а посему используется обычный топливный фильтр и даже от классических «Жигулей».
Врезают его перед расширительным бачком или в патрубок, что идет к подогреву дроссельной заслонки. При этом в сети рекомендуют использовать запчасти не с чисто бумажным элементом внутри, а на так называемой ниточной основе. Такие, мол, более долговечны.
«Топливник» действительно сможет собирать нечистоты, но недолго. Дело в том, что он просто не предназначен для работы в системе охлаждения — термостойкость его пластикового корпуса крайне низкая.
Судите сами: при штатной работе фильтр, даже размещенный в моторном отсеке, охлаждается топливом. А разогретый до рабочей температуры антифриз его постоянно поджаривает. В результате пластиковые трубки и корпус гнутся и могут просто лопнуть в неподходящий момент. Если утечка произойдет в дороге, будет плохо.
Кроме того, фильтрующая бумага быстро забивается отложениями. Да так, что перестает пропускать жидкость в полном объеме, а из-за этого нарушается теплообмен и может случиться перегрев.
Так что самое правильное решение: промыть систему охлаждения при помощи раствора, который продается в любом автомагазине, а потом залить качественную «охлаждайку». Не забывайте также периодически чистить радиатор и теплообменник отопителя. Тогда система будет в порядке, и фильтр не потребуется. Тем более, риски его использования высоки.