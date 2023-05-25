Что можно и нельзя втыкать в гнездо прикуривателя

К сожалению, единого стандарта для «зарядника» до сих пор не существует. Поэтому ряд автопроизводителей разрешает подключать к нему исключительно приборы с собственным брендом на корпусе. Подобное можно толковать как наглое навязывание дополнительного оборудования вроде различных насосов, чайников или видеорегистраторов. Иные компании указывают лишь максимальный ток потребления.
Интересно и то, что конструкции розеток также различаются. В некоторых нет пружин-захватов. А еще у них нет единых стандартов по размеру, поэтому нередко вилки «ерзают» или просто выскакивают наружу, если машину трясет на неровной дороге или колесо попадает в яму.
Кстати, подобное может способствовать короткому замыканию и последующему возгоранию. В Сети до сих пор можно найти немало историй, когда при зарядке смартфона в салоне вдруг запахло жареным, потом из-под центральной консоли пошел дым. Итог — от автомобиля остался лишь обугленный остов.
Однако чаще всего сгорает тот или иной предохранитель. Здесь дадим совет. Если запасных деталей нет, а розетка нужна как воздух, выньте расходник из какой-нибудь неважной цепи. Например, электроприводом зеркал постоянно никто не пользуется.
А чтобы неприятности обошли стороной, не покупайте китайские устройства no name. Скажем, портативные вентиляторы. Их реальный ток доходит до 15 А, что много. И если контакт плохой, то перегрев «гнезда» прикуривателя гарантирован.
Не советуем использовать и автомобильные пылесосы. От них тоже большая нагрузка, при этом чистят они неважно. Уж лучше заехать на автомойку, где есть профессиональный бытовой прибор большой мощности.
А как же видеорегистраторы и телефоны? Их можно подключать, но с умом. При покупке переходника под USB-разъем, внимательно осмотрите штекер. В нем должны быть пружинные захваты, а еще он должен вставать как влитой в прикуриватель конкретно вашего автомобиля. Только тогда замыкания можно избежать.