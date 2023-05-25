Что можно и нельзя втыкать в гнездо прикуривателя

К сожалению, единого стандарта для «зарядника» до сих пор не существует. Поэтому ряд автопроизводителей разрешает подключать к нему исключительно приборы с собственным брендом на корпусе. Подобное можно толковать как наглое навязывание дополнительного оборудования вроде различных насосов, чайников или видеорегистраторов. Иные компании указывают лишь максимальный ток потребления.

Интересно и то, что конструкции розеток также различаются. В некоторых нет пружин-захватов. А еще у них нет единых стандартов по размеру, поэтому нередко вилки «ерзают» или просто выскакивают наружу, если машину трясет на неровной дороге или колесо попадает в яму.

Кстати, подобное может способствовать короткому замыканию и последующему возгоранию. В Сети до сих пор можно найти немало историй, когда при зарядке смартфона в салоне вдруг запахло жареным, потом из-под центральной консоли пошел дым. Итог — от автомобиля остался лишь обугленный остов.