Зачем опытные водители удаляют некоторые плавкие предохранители

Все именитые производители уделяют немало внимания безопасности транспортных средств. И чисто теоретически жизнь автолюбителя от этого должна становиться легче, но часто выходит наоборот. Возьмем, например, переднеприводный кроссовер Renault Kaptur, у которого долго не было клавиши принудительного отключения системы стабилизации. У «полноприводника» она была, но не о нем сейчас речь.
В результате SUV с высоким дорожным просветом беспомощно зарывался в грязь или снег. Электроника «душила» автомобиль, мешая продвигаться вперед к вожделенному дачному участку. Таких версий до сих пор немало на дорогах. И их владельцы нашли решение проблемы. Достаточно вынуть предохранитель №36. Он находится не под капотом, а в салоне, в районе левого колена водителя.
На панели приборов тут же вспыхивает масса ошибок и пропадают показания спидометра. Зато машина, словно настоящий внедорожник, ползет по колейной грунтовке. Пробуксовывает в вязкой жиже, но проезжает трудные места. После этого советуем установить предохранитель на место, ведь на асфальт так выезжать небезопасно.
Опыт стоит взять на вооружения обладателям аналогичных моноприводных кроссов. Номер нужного предохранителя, конечно же, надо посмотреть в инструкции по эксплуатации. Остальной принцип действия такой же.
Многие похожим способом отключают и систему ABS. Делается это, как ни странно, для того, чтобы улучшить эффективность торможения. Дело в том, что на грунтовке заблокированные колеса нагребают перед собой брустверы грязи. Это и позволяет остановиться быстрее. Конечно же, скорость должна быть при этом не заоблачная.
Наконец, расскажем и про просушку свечей без их удаления из мотора. Мы уже писали об этом, но несколько в другом ключе. У многих машин есть специальная сервисная функция, позволяющая провернуть подобное. А обладателям «железных коней», у которых такого «помощника» нет — наш совет в помощь. Для начала удаляем предохранитель, отвечающий за работу впрыска топлива. Понятно, что тогда при работе стартера подачи бензина не будет. Делаем три четыре пуска продолжительностью пять секунд. Затем втыкаем запчасть на место и заводим двигатель. Он будет работать без перебоев.