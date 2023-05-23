Зачем опытные водители удаляют некоторые плавкие предохранители

Все именитые производители уделяют немало внимания безопасности транспортных средств. И чисто теоретически жизнь автолюбителя от этого должна становиться легче, но часто выходит наоборот. Возьмем, например, переднеприводный кроссовер Renault Kaptur, у которого долго не было клавиши принудительного отключения системы стабилизации. У «полноприводника» она была, но не о нем сейчас речь.

В результате SUV с высоким дорожным просветом беспомощно зарывался в грязь или снег. Электроника «душила» автомобиль, мешая продвигаться вперед к вожделенному дачному участку. Таких версий до сих пор немало на дорогах. И их владельцы нашли решение проблемы. Достаточно вынуть предохранитель №36. Он находится не под капотом, а в салоне, в районе левого колена водителя.

На панели приборов тут же вспыхивает масса ошибок и пропадают показания спидометра. Зато машина, словно настоящий внедорожник, ползет по колейной грунтовке. Пробуксовывает в вязкой жиже, но проезжает трудные места. После этого советуем установить предохранитель на место, ведь на асфальт так выезжать небезопасно.