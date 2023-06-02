Почему новый масляный фильтр не всегда фильтрует масло

Все подобные расходники оснащаются так называемым перепускным клапаном, обеспечивающим распределение потоков смазочного материала. Внешне этот самый клапан представляет собой пружину с «тарелкой», расположенные внутри корпуса. Последнюю изготавливают из металла или пластика, а от жесткости пружины зависит давление при котором конструкция открывается.
Такой механизм нужен, чтобы при определенных условиях лубрикант направлялся не через фильтр, а мимо него. Например, при холодном пуске, когда смазка густая. До прогрева она просто циркулирует по системе, минуя «очиститель». Это необходимо, чтобы «жижа» быстрее вышла на рабочие температуры. Вот поэтому нагрузки на силовой агрегат в первые минуты работы повышенные.
Интересно, что подобная история происходит не только зимой. Летом она тоже имеет место, но длится процесс существенно меньше, ведь на улице тепло. Поэтому даже новый масляный фильтр на автомобиле, который только что выехал из салона, не очищает смазку должным образом. Это чревато неприятностями уже с началом эксплуатации. В процессе приработки деталей в нее попадает большое количество мелкой стружки. Поймать ее всю, в силу особенности конструкции расходника, просто технически нереально. А ведь она действует как сильный абразив, царапая стенки цилиндров.
Может быть и другая ситуация, когда гражданин захотел сэкономить и затянул с визитом в сервис. Тогда отработка плотно забивает фильтр и клапан перестает функционировать. Старой смазке уже тяжело выполнять свои функции, плюс она еще и не очищается. Вот вам и целый букет проблем с цилиндро-поршневой группой. В самом худшем случае такому мотору грозит капитальный ремонт с проточкой цилиндров и заменой поршней.
И, наконец, не надо забывать про подделки. Может случиться так, что сразу после установки пластиковую «тарелку» внутри корпуса перекосит, а пружина сломается. Водитель поначалу ничего не почувствует и будет ездить зная, что поменял расходники вовремя. А тем временем смазка перестанет очищаться. Результат тот же, что описан выше — сильный износ деталей силового агрегата. Так что не стоит экономить на запчастях и покупать их на авторынках. Капиталка обойдется гораздо дороже.