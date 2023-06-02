Почему новый масляный фильтр не всегда фильтрует масло

Все подобные расходники оснащаются так называемым перепускным клапаном, обеспечивающим распределение потоков смазочного материала. Внешне этот самый клапан представляет собой пружину с «тарелкой», расположенные внутри корпуса. Последнюю изготавливают из металла или пластика, а от жесткости пружины зависит давление при котором конструкция открывается.

Такой механизм нужен, чтобы при определенных условиях лубрикант направлялся не через фильтр, а мимо него. Например, при холодном пуске, когда смазка густая. До прогрева она просто циркулирует по системе, минуя «очиститель». Это необходимо, чтобы «жижа» быстрее вышла на рабочие температуры. Вот поэтому нагрузки на силовой агрегат в первые минуты работы повышенные.

Интересно, что подобная история происходит не только зимой. Летом она тоже имеет место, но длится процесс существенно меньше, ведь на улице тепло. Поэтому даже новый масляный фильтр на автомобиле, который только что выехал из салона, не очищает смазку должным образом. Это чревато неприятностями уже с началом эксплуатации. В процессе приработки деталей в нее попадает большое количество мелкой стружки. Поймать ее всю, в силу особенности конструкции расходника, просто технически нереально. А ведь она действует как сильный абразив, царапая стенки цилиндров.