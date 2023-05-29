О каких проблемах говорит воздух, «шипящий» при открывании горловины бензобака

На самом деле, работа клапана и адсорбера, настроенного на поддержание баланса давления внутри топливной системы, подобного эффекта не исключает. Но если шипение приобретает звук, больше похожий на свист, то есть риск, что вышел из строя клапан на горловине бензобака.

Чаще всего он попросту засоряется, но его легко почистят в любом автосервисе. А вот менять адсорбер в подобных случаях не стоит. Во-первых, это много дороже, а во-вторых, попросту бесполезно. Однако нередко сервисмены навязывают автомобилистам его замену наряду с прочисткой клапана. Кушать-то хочется не только хлеб, но и масло. А еще лучше с икрой.

Впрочем, бывают и другие «опасности». К примеру, частенько подобный звук может намекать и на неисправность топливной системы. Скажем, если пресловутое шипение сопровождается заметным выделением паров и капель горючего. Куда хуже, когда при откручивании лючка бензин вырывается наружу целыми волнами. Тут уж медлить не стоит — бегом в технический центр. И лучше — на эвакуаторе.