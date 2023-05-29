О каких проблемах говорит воздух, «шипящий» при открывании горловины бензобака

Фото: АвтоВзгляд
Почти каждый из водителей сталкивался с ситуацией, когда при откручивании крышки топливного бака на АЗС горловина издает страшный шипящий звук. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, насколько опасен воздух, который сочится в ходе открывания лючка бензобака.
Лика Затворная

Подобное явление возникает, как правило, в двух случаях. Прежде всего из-за того, что на ходу топливный насос выкачивает из бака «горючку», а в опустевшее пространство воздух не попадает. Иными словами, в действии эффект, характерный для падения давления.

Либо же — наоборот, давление увеличивается по причине испарения топлива. Такое часто бывает после долгого простоя автомобиля, когда в баке концентрируются пары бензина. Это, собственно, вторая причина возникновения малоприятного шипения при открывании горловины.

Фото: Youtube

На самом деле, работа клапана и адсорбера, настроенного на поддержание баланса давления внутри топливной системы, подобного эффекта не исключает. Но если шипение приобретает звук, больше похожий на свист, то есть риск, что вышел из строя клапан на горловине бензобака.

Чаще всего он попросту засоряется, но его легко почистят в любом автосервисе. А вот менять адсорбер в подобных случаях не стоит. Во-первых, это много дороже, а во-вторых, попросту бесполезно. Однако нередко сервисмены навязывают автомобилистам его замену наряду с прочисткой клапана. Кушать-то хочется не только хлеб, но и масло. А еще лучше с икрой.

Впрочем, бывают и другие «опасности». К примеру, частенько подобный звук может намекать и на неисправность топливной системы. Скажем, если пресловутое шипение сопровождается заметным выделением паров и капель горючего. Куда хуже, когда при откручивании лючка бензин вырывается наружу целыми волнами. Тут уж медлить не стоит — бегом в технический центр. И лучше — на эвакуаторе.

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29 мая 2023
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