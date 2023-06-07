Пять приемов, как «убить» вариатор на LADA Vesta и XRAY

При выборе трансмиссий инженеры АвтоВАЗа старались выбрать агрегат, который бы удовлетворял сразу нескольким условиям. Хотелось современную трансмиссию с большим диапазоном передаточных отношений, экономичную, недорогую и технологичную одновременно. Надежный 4-ступенчатый японский «автомат» от Granta к дню сегодняшнему безнадежно устарел, из-за чего выбор пал на вариаторы Jatco JF015E с гидротрансформатором и двухступенчатым планетарным редуктором.
Эти коробки разрабатывались для моторов с крутящим моментом ниже 180 Нм и в различных модификациях трудились на моделях Renault и Nissan, в том числе на Juke, Sentra, Tiida, Arkana, Kaptur и даже на японских городских кей-карах. Послужной список впечатлял, и совместными усилиями наших и японских инженеров коробка была адаптирована для Vesta и XRAY. Однако реалии российской эксплуатации, суровый климат и специфические привычки автомобилистов выявили слабые места этих коробок.
Быстрая езда
При быстрой езде разрушается подшипник входного вала. При скоростях свыше 130 км/ч, когда шкивы вариатора встают в крайние положения, цепь стягивает валы, стремясь под действием центробежных сил распрямиться и принять форму круга, из-за чего подшипники испытывают повышенные нагрузки. Особенно опасна длительная езда на оборотах мотора в диапазоне 4—5 тысяч с максимальной тягой.
Подшипник не выдерживает, появляется выработка, микролюфт, вал перекашивает, порождая вибрации и провоцируя дальнейшие разрушения подшипников. Стружка попадает в масло, засоряет редукционный клапан, отвечающий за поддержание давления масла. А без нормативного давления ремень проскальзывает еще больше и износ прогрессирует.
Еще опаснее ездить быстро по заснеженным дорогам. На скользкой поверхности возникают небольшие пробуксовки. На пике мощности дифференциал то отсекает тягу, то возвращает ее на загруженное ведущее колесо, появляются ударные нагрузки и как следствие — задиры на шкивах и проскальзывания ремня. В общем, чем быстрее ездят водители, тем меньше прослужит их вариатор.
Фаркоп
Тягово-сцепное устройство противопоказано вариаторным XRAY и Vesta. Коробка с трудом справляется с 1,2—1,3 тонным весом этих автомобилей, а дополнительная 750-килограммовая «телега» порождает для трансмиссии запредельные нагрузки, провоцирующие проскальзывание ремня и вибрации, которые разбивают подшипники на валах и на шкивах. На вторичном рынке машины с фаркопом и с вариатором лучше не покупать.
Раскачка и буксование
На вариаторах «Весты» и «Иксрэя» иногда фиксируется обрыв шестерен двухступенчатого планетарного редуктора. Повреждения вызываются попытками раскачать автомобиль при буксовании. Если менять режимы D и R с резким добавлением газа, по аналогии с механической КП, то коробка долго не продержится.
Без прогрева
Так же узел чувствителен к холодным стартам. При сильных морозах в непрогретом состоянии коробка переходит в специальный режим и не дает шкивам становиться в крайние положения, чтобы защитить их от износа. Поэтому перед поездкой нужно немного подождать, дать трансмиссии прогреться и прокачать масло.
Прогревать вариатор необходимо даже летом. Но делать это лучше при спокойной езде, пока масло в трансмиссии не достигнет рабочих температур. Если пренебрегать этим правилом и стартовать на холодную с места в карьер, то вариатор потребует ремонта уже через несколько тысяч км. пробега.
Разгон и торможение
А еще JF015E боится заторов и активной езды. Достаточно излишне часто «теребить» педали газа и тормоза в пробках, быстро разгоняться и столь же стремительно тормозить, чтобы перегреть трансмиссию. В итоге, радиатор не справляется с отводом тепла, и при бодром старте ремень начинает проскальзывать, шлифуя шкивы и добавляя металлический стружки в масло. То есть активная, спортивная езда в нашем случае противопоказана.
У неаккуратных водителей проблемы с трансмиссией могут начаться уже к 20—30 тысячам километров. Узнать такие машины на вторичном рынке можно по рывкам, которые допускает коробка. Эти рывки свидетельствуют о безнадежных проблемах с давлением масла. А вот у спокойных «рулевых», соблюдающих правила эксплуатации, коробка служит 150—200 тыс. км.