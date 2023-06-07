Пять приемов, как «убить» вариатор на LADA Vesta и XRAY

При выборе трансмиссий инженеры АвтоВАЗа старались выбрать агрегат, который бы удовлетворял сразу нескольким условиям. Хотелось современную трансмиссию с большим диапазоном передаточных отношений, экономичную, недорогую и технологичную одновременно. Надежный 4-ступенчатый японский «автомат» от Granta к дню сегодняшнему безнадежно устарел, из-за чего выбор пал на вариаторы Jatco JF015E с гидротрансформатором и двухступенчатым планетарным редуктором.

Эти коробки разрабатывались для моторов с крутящим моментом ниже 180 Нм и в различных модификациях трудились на моделях Renault и Nissan, в том числе на Juke, Sentra, Tiida, Arkana, Kaptur и даже на японских городских кей-карах. Послужной список впечатлял, и совместными усилиями наших и японских инженеров коробка была адаптирована для Vesta и XRAY. Однако реалии российской эксплуатации, суровый климат и специфические привычки автомобилистов выявили слабые места этих коробок.

Быстрая езда

При быстрой езде разрушается подшипник входного вала. При скоростях свыше 130 км/ч, когда шкивы вариатора встают в крайние положения, цепь стягивает валы, стремясь под действием центробежных сил распрямиться и принять форму круга, из-за чего подшипники испытывают повышенные нагрузки. Особенно опасна длительная езда на оборотах мотора в диапазоне 4—5 тысяч с максимальной тягой.