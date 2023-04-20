Нестандартный способ разом избавиться от всех проблем с вариатором

В специализированных СТО сейчас умеют лечить большинство болячек вариаторов. Течь сальников, износ соленоидов, гидроблока, подшипников конусов, проблемы с электроникой (платой электронного модуля, датчиками скорости, давления или температуры) повреждение насоса, втулок — все это устраняется без особых сложностей путем замены вышедших из строя деталей на новые. Хуже, когда помимо названых неприятностей в негодность приходят еще и цепь (или ремень) с конусами. Такие проблемы уже не всегда удается решить без больших финансовых затрат, поскольку ремонт фактически превращается в сборку нового вариатора. И тогда речь уже заходит об отправке механизма целиком в утиль.

С другой стороны, существует отдельная категория автовладельцев, кто «не доверяет» вариаторам, называя их слабым звеном в приводе любой машины. Действительно, классический гидротрансформаторный «автомат» не без оснований считается менее капризным и более выносливым по сравнению с вариатором или «роботом». Последние меньше склонны терпеть экстремальные режимы эксплуатации — например, буксование машины на льду или в грязи. Классический «автомат» гораздо легче переносит подобные издевательства.

К чему этот экскурс в сравнение КП? А к тому, что если вариатор вашей машины почил в бозе и вы хотите раз и навсегда избавиться от его слабых мест, вот вам вариант: замените его на нормальный «автомат»!