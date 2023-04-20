Нестандартный способ разом избавиться от всех проблем с вариатором

В специализированных СТО сейчас умеют лечить большинство болячек вариаторов. Течь сальников, износ соленоидов, гидроблока, подшипников конусов, проблемы с электроникой (платой электронного модуля, датчиками скорости, давления или температуры) повреждение насоса, втулок — все это устраняется без особых сложностей путем замены вышедших из строя деталей на новые. Хуже, когда помимо названых неприятностей в негодность приходят еще и цепь (или ремень) с конусами. Такие проблемы уже не всегда удается решить без больших финансовых затрат, поскольку ремонт фактически превращается в сборку нового вариатора. И тогда речь уже заходит об отправке механизма целиком в утиль.
С другой стороны, существует отдельная категория автовладельцев, кто «не доверяет» вариаторам, называя их слабым звеном в приводе любой машины. Действительно, классический гидротрансформаторный «автомат» не без оснований считается менее капризным и более выносливым по сравнению с вариатором или «роботом». Последние меньше склонны терпеть экстремальные режимы эксплуатации — например, буксование машины на льду или в грязи. Классический «автомат» гораздо легче переносит подобные издевательства.
К чему этот экскурс в сравнение КП? А к тому, что если вариатор вашей машины почил в бозе и вы хотите раз и навсегда избавиться от его слабых мест, вот вам вариант: замените его на нормальный «автомат»!
Подобную услугу предлагают некоторые мастерские по ремонту трансмиссий. Оговоримся, что возможность произвести замену вариатора на нормальную АКП существует не для всех автомобилей, а преимущественно для японских. А также для некоторых моделей, выпускавшихся альянсом Renault-Nissan.
Поставить «автомат» можно на Toyota Corolla, Toyota Auris, Toyota Yaris, Toyota Verso, Nissan Juke, Nissan Sentra, Nissan Qashqai, Nissan Tiida, Nissan X-Trail, Nissan Note, Nissan Cube, Nissan Ad, Renault Megan, Renault Kapture, Renault Sandero, Renault Fluence, LADA Vesta, LADA XRAY. Дело в том, что КП разного типа для вышеперечисленных моделей выпускались и выпускаются одними и теми же производителями — Aisin, Jatco. Не удивительно, что их вариаторы и «автоматы» для одних и тех же моделей унифицированы.
Цены на новые КП порой переваливают за 300 000 рублей. Поэтому адекватной альтернативой им являются так называемые контрактные агрегаты — перебранные в заводских условиях. Их качество и надежность обычно мало чем отличается от аналогичных новых узлов. Но из-за «клейма» некой второсортности стоят они значительно меньше, чем «новье». Благодаря этому, стоимость замены вариатора на «автомат» сейчас варьируется в пределах 110 000—150 000 рублей. Это при условии работы «под ключ». Не самое дешевое удовольствие. Но оно того стоит — отдать такие деньги за нормальную живучую АКП вместо неженки-вариатора!