5 самых надежных вариаторов на вторичном рынке

Еще один именитый производитель — компания Aisin производит свою продукцию для «Тойоты». Ее CVT с индексом K112 знаком по кроссоверу RAV4 третьей и четвертой генераций. Модель сочеталась с двигателями 2 и 2,4 литра. Ремень тут также состоит из пластин, скрепленных стальными лентами. Но поскольку конструкция довольно теплонагружена, то есть склонна к перегреву, рабочую жидкость нужно обязательно менять после 50 000 км пробега. Иначе не избежать проблем.

Российские покупатели уже почти забыли автомобили Honda, но все же они еще есть на рынке. Здесь обратите внимание на пятое поколение кроссовера CR-V. Вариатор BRJA регулярно дорабатывали, в результате его можно считать довольно надежным. На разных «японцев» его ставят до сих пор. Если менять масло через каждые 40 000 км, он выдержит и 300 000 км. То есть переживет даже двигатель.

Вспомним и про Subaru. Этот производитель гордится CVT LineaTronic. Здесь также стальная цепь, передающая усилие торцевыми поверхностями. Но не пластин, а штифтов. Поэтому конструкция так хороша на бездорожье. Серьезных проблем у коробки вообще нет. Нужно лишь менять смазку через 70 000 км, да забыть про резкие старты со светофоров, приводящих к подгоранию фрикционов.