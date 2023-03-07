Как точно и быстро проверить состояние вариатора подержанной машины

Для начала нужны элементарные знания матчасти. Все их можно найти в интернете. Отыщите технические характеристики вариатора той машины, что собрались покупать. Например, Jatco JF015E, который устанавливали на такие популярные модели как Nissan Juke, Renault Arkana, а также LADA Vesta. Японцы сделали его легким и компактным. К сожалению, это сказалось на ресурсе узла не лучшим образом. Результат — Vesta с CVT теряет в цене быстрее, чем ее «механическая» версия.

Японцы не раз дорабатывали свое детище. В 2015 году поменяли программу управления и усилили подшипники. Так что безопаснее подыскивать машину, «рожденную» в 2016-ом или позже.

Далее нужно посмотреть, если ли у агрегата щуп для проверки уровня лубриканта (на «нашемарках» он есть). Первым делом его необходимо вынуть и оценить чистоту масла. Чем оно чернее, тем больше в нем продуктов износа. Иначе говоря, за время эксплуатации фрикционам, конусам и ремню прилично доставалось. Либо владелец вовсе не обслуживал агрегат. И то и другое отрицательно сказывается на работоспособности коробки передач.