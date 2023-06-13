5 мест под капотом, которые критически важно регулярно чистить

Поливать силовой агрегат водой с шампунем мы не советуем. Так вполне реально залить электронику и машина поедет с мойки сразу в сервис. Причем на эвакуаторе. Однако водитель может и должен уделять внимание подкапотному пространству. Для этого понадобится лишь сухая ветошь да специальный пенный очиститель, который продают в любом автомагазине.

Начнем с номера двигателя. На многих «стальных сердцах» он расположен в труднодоступном месте. Поэтому со временем покрывается рыхлым слоем ржавчины, удалить которую непросто. А нечитаемый код вызовет вопросы у представителей ГИБДД. Поэтому регулярно протирайте табличку от грязи. Так не придется мучиться при снятии авто с учета.

Загляните и под пластиковые накладки, что защищают клеммы аккумулятора. Из-за дорожных реагентов на них могут появиться окислы. Что затрудняет пуск мотора. А всего-то и надо, что просто очистить контакты. Лучший вариант — обезжирить и покрасить их краской. Красиво и коррозировать не станет.