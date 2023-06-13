5 мест под капотом, которые критически важно регулярно чистить

Поливать силовой агрегат водой с шампунем мы не советуем. Так вполне реально залить электронику и машина поедет с мойки сразу в сервис. Причем на эвакуаторе. Однако водитель может и должен уделять внимание подкапотному пространству. Для этого понадобится лишь сухая ветошь да специальный пенный очиститель, который продают в любом автомагазине.
Начнем с номера двигателя. На многих «стальных сердцах» он расположен в труднодоступном месте. Поэтому со временем покрывается рыхлым слоем ржавчины, удалить которую непросто. А нечитаемый код вызовет вопросы у представителей ГИБДД. Поэтому регулярно протирайте табличку от грязи. Так не придется мучиться при снятии авто с учета.
Загляните и под пластиковые накладки, что защищают клеммы аккумулятора. Из-за дорожных реагентов на них могут появиться окислы. Что затрудняет пуск мотора. А всего-то и надо, что просто очистить контакты. Лучший вариант — обезжирить и покрасить их краской. Красиво и коррозировать не станет.
И посмотрите, что происходит под жабо (пластиковая накладка под «дворниками»). Если автомобиль подержанный, то под ней обильно скапливается грязь и листва. Смешиваясь с водой, нечистоты начинают гнить и забивают водостоки, отводящие влагу с лобового стекла. В результате жидкость ищет другие пути и находит их, проникая в салон, а также на испаритель кондиционера. Итог — промокший насквозь салонный фильтр, замена дорогого испарителя и коррозия в разных местах моторного щита.
Но это еще не все. В районе лобового стекла находится моторчик, приводящий в действие механизм стеклоочистителя, а иногда и блок управления двигателем. Оба устройства не переносят влагу, а замена любого из них больно ударит по карману. Поэтому достаточно раз в 30 000 км демонитровать накладку, вычищать перегной и прочищать сливные отверстия. К счастью, пластик легко снимается. Так можно надолго забыть о проблеме.
Наконец, мягкой щеткой, смоченной в мыльном растворе, реально очистить загрязнения на внешнем радиаторе кондиционера без его демонтажа. Она отлично удаляет остатки насекомых и тополиный пух, который окутывает «охладитель» словно шуба, мешая нормальному теплообмену.