Почему можно глушить двигатель, если работает вентилятор охлаждения

Однако сейчас техника ушла далеко вперед. Например, если в автомобиле есть турботаймер или он оснащен дополнительно водяной помпой, то глушить его можно сразу и не думать про какие-либо последствия. Электроника самостоятельно прогонит антифриз по системе, охладит с помощью вентилятора и только потом звуки под капотом прекратятся. А в иных случаях машина, поставленная на сигнализацию, станет работать еще пару минут. Это умные «мозги» дают ей охладиться. Например, подобное решение присутствует на старых Ford Mondeo.

Что касается атмосферников, то тут нет перечисленных выше решений. Однако при обычных условиях эксплуатации бояться температурных скачков после окончания работы движка тоже не стоит. Они не критичны для блока цилиндров, отлитого из чугуна.

Но если водитель долго ехал по жаре, да еще через горный серпантин, то надо дать авто поработать на холостых пару минут. Ведь все это повышенные нагрузки, которые даром не проходят. Смазка может начать потихоньку деградировать, а антифриз выкипать. Особенно если в систему залили концентрат и ошиблись с дозировкой. То есть дистиллированной воды в составе оказалось слишком много.