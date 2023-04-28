Чем опасна паровая мойка кузова и мотора автомобиля

Речь идет о так называемой мойке паром. Адепты этого метода уверяют, что пар сам по себе проникает в «структуру грязи» и отколупывает ее от любых поверхностей и из самых потаенных закоулков. И обещают гарантированный результат при мойке чего угодно: кузова, моторного отсека, салона автомобиля. Суть метода следующая: в специальном устройстве-парогенераторе воду нагревают до 120ºС, а получившийся при этом пар под давлением порядка 8 атмосфер через шланг с соплом направляют на очищаемую поверхность.
Что касается мойки паром салона, то тут особых вопросов не возникает. Мы же пользуемся утюгом с функцией отпаривания, когда гладим одежду? Значит и с матерчатой и кожаной обивкой от пара ничего плохого случиться не должно. А вот по поводу его безопасного воздействия на лакокрасочное покрытие сомнения имеются.
Все-таки 120º — эта не совсем та температура, на которую рассчитана автомобильная краска. Возможно, что сразу же после «отпарки» она и не отвалится от кузова. Но подобный местный перегрев явно не продлит срок ее службы. Особо стоит задуматься о целесообразности «паромойки» машины в зимний период. Когда на ЛКП, еще скованное уличным морозом, внезапно «наваливается» 120-градусный жар, здравый смысл подсказывает, что избежать образования при этом множества микротрещин не удастся.
Когда речь заходит о мойке паром моторного отсека, ее сторонники упирают на то, что его струя, в отличии от струи воды из «керхера», не может ничего повредить под капотом. Начнем с того, что нормальному мотору мойка не нужна в принципе. Он прекрасно работает как в запыленном виде, так и сияя идеальной чистотой.
Пар — та же вода, только в ином агрегатном состоянии. Конденсируясь на поверхностях подкапотного пространства, она, как и в случае с мойкой привычной струей воды, может проникать в недостаточно герметичные электрические соединения. Что приводит, например, к проблемам при запуске и работе мотора, «глюкам» электрики и им подобным возможным последствиям мойки двигателя любым способом.
Перегретый пар, в отличие от воды, еще и воздействует на всяческий пластик и резину под капотом своей высокой температурой. Из-за нее, например, может нарушиться пластиковая изоляция элементов все той же электрики. А потом конденсат довершит черное дело, начатое перегревом. У резинотехнических изделий повышенная температура может вызывать ускоренное «старение». Вам все это надо? Если нет, лучше мотор паром не мыть.
Но если уж приспичило заняться наведением чистоты, то делайте это с помощью старой доброй химии и несильной струи воды — предварительно прогрев двигатель и дав потом моторному отсеку как минимум час на полное высыхание.