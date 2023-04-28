Чем опасна паровая мойка кузова и мотора автомобиля

Речь идет о так называемой мойке паром. Адепты этого метода уверяют, что пар сам по себе проникает в «структуру грязи» и отколупывает ее от любых поверхностей и из самых потаенных закоулков. И обещают гарантированный результат при мойке чего угодно: кузова, моторного отсека, салона автомобиля. Суть метода следующая: в специальном устройстве-парогенераторе воду нагревают до 120ºС, а получившийся при этом пар под давлением порядка 8 атмосфер через шланг с соплом направляют на очищаемую поверхность.

Что касается мойки паром салона, то тут особых вопросов не возникает. Мы же пользуемся утюгом с функцией отпаривания, когда гладим одежду? Значит и с матерчатой и кожаной обивкой от пара ничего плохого случиться не должно. А вот по поводу его безопасного воздействия на лакокрасочное покрытие сомнения имеются.

Все-таки 120º — эта не совсем та температура, на которую рассчитана автомобильная краска. Возможно, что сразу же после «отпарки» она и не отвалится от кузова. Но подобный местный перегрев явно не продлит срок ее службы. Особо стоит задуматься о целесообразности «паромойки» машины в зимний период. Когда на ЛКП, еще скованное уличным морозом, внезапно «наваливается» 120-градусный жар, здравый смысл подсказывает, что избежать образования при этом множества микротрещин не удастся.