Почему категорически не стоит заливать моторное масло в пороги автомобиля

Для начала напомним, что если взялись за работу, то желательно использовать не отработанный лубрикант (именно так поступали раньше), а свежий. Дело в том, что антикоррозийные свойства того или иного состава определяются его щелочным числом. Так вот: после нахождения в ДВС это число становится заметно меньше. Вывод — «антикор» из «отработки» никакой. Да и новое масло способно лишь чуть замедлить процесс окисления внутренних полостей. То есть затраты будут немалые, а эффект сомнителен.
Наконец, многие не знают, как правильно проводить процедуру. Заливка лубриканта через сливные отверстия — занятие долгое и очень грязное. Можно, конечно, последовать примеру из Сети, взяв использованный аэрозольный баллон от краски, который подходит к резьбе краскопульта. Присоединить к «пистолету» и заполнить порог. Но это провернет исключительно рукастый автолюбитель. Да и то можно перестараться. Тогда в первой же поездке велик риск, что состав начнет выливаться из технологических отверстий кузова. Попав на шины, он на мгновение ухудшит их сцепление с дорогой. Это — потенциально аварийная ситуация. Особенно на высокой скорости.
Идем дальше. Мы уже сказали, что смазка начинает искать выход, ведь это жидкая субстанция, и находит его через дренажные отверстия. У современных машин они довольно тонкие, потому быстро забиваются. Со временем в сливе возникает «пробка», которая постепенно приведет к образованию новой коррозии.
Еще хуже, если масло попадет в салон через технологические щели. Тогда вся проводка и ковры пропитаются жирным составом. Убрать последствия будет непросто. Скорее всего, придется менять обивку, что очень дорого. Да и самому такую работу не осилить. Нужно отправляться в автоателье по тюнингу машин. А там мало за свой труд не возьмут.
Кстати, у многих современных авто под коврами уже с завода установлены листы шумоизоляции. Они также потребуют замены. Войлок обязательно размокнет и станет отдираться кусками. Добавим сюда и запах. Его вывести еще тяжелее. Так что не все дедовские методы обслуживания машины одинаково полезны.