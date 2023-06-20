Почему категорически не стоит заливать моторное масло в пороги автомобиля

Для начала напомним, что если взялись за работу, то желательно использовать не отработанный лубрикант (именно так поступали раньше), а свежий. Дело в том, что антикоррозийные свойства того или иного состава определяются его щелочным числом. Так вот: после нахождения в ДВС это число становится заметно меньше. Вывод — «антикор» из «отработки» никакой. Да и новое масло способно лишь чуть замедлить процесс окисления внутренних полостей. То есть затраты будут немалые, а эффект сомнителен.

Наконец, многие не знают, как правильно проводить процедуру. Заливка лубриканта через сливные отверстия — занятие долгое и очень грязное. Можно, конечно, последовать примеру из Сети, взяв использованный аэрозольный баллон от краски, который подходит к резьбе краскопульта. Присоединить к «пистолету» и заполнить порог. Но это провернет исключительно рукастый автолюбитель. Да и то можно перестараться. Тогда в первой же поездке велик риск, что состав начнет выливаться из технологических отверстий кузова. Попав на шины, он на мгновение ухудшит их сцепление с дорогой. Это — потенциально аварийная ситуация. Особенно на высокой скорости.