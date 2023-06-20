Почему категорически не стоит заливать моторное масло в пороги автомобиля

Фото: Drive2.ru (ViStAlex)
Наполнение «отработкой» порогов машины — один из самых древних способов защиты кузова от ржавчины. Им часто пользовались бывалые рулевые еще во времена СССР. Однако постепенно на место «классики» пришли иномарки. О том, почему проверенный годами метод сейчас подойдет не для всех «железных коней», рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Для начала напомним, что если взялись за работу, то желательно использовать не отработанный лубрикант (именно так поступали раньше), а свежий. Дело в том, что антикоррозийные свойства того или иного состава определяются его щелочным числом. Так вот: после нахождения в ДВС это число становится заметно меньше. Вывод — «антикор» из «отработки» никакой. Да и новое масло способно лишь чуть замедлить процесс окисления внутренних полостей. То есть затраты будут немалые, а эффект сомнителен.

Наконец, многие не знают, как правильно проводить процедуру. Заливка лубриканта через сливные отверстия — занятие долгое и очень грязное. Можно, конечно, последовать примеру из Сети, взяв использованный аэрозольный баллон от краски, который подходит к резьбе краскопульта. Присоединить к «пистолету» и заполнить порог. Но это провернет исключительно рукастый автолюбитель. Да и то можно перестараться. Тогда в первой же поездке велик риск, что состав начнет выливаться из технологических отверстий кузова. Попав на шины, он на мгновение ухудшит их сцепление с дорогой. Это — потенциально аварийная ситуация. Особенно на высокой скорости.

Масло в салоне - обивка пола к замене
Фото: Drive2.ru (iffGeniy1311)

Идем дальше. Мы уже сказали, что смазка начинает искать выход, ведь это жидкая субстанция, и находит его через дренажные отверстия. У современных машин они довольно тонкие, потому быстро забиваются. Со временем в сливе возникает «пробка», которая постепенно приведет к образованию новой коррозии.

Еще хуже, если масло попадет в салон через технологические щели. Тогда вся проводка и ковры пропитаются жирным составом. Убрать последствия будет непросто. Скорее всего, придется менять обивку, что очень дорого. Да и самому такую работу не осилить. Нужно отправляться в автоателье по тюнингу машин. А там мало за свой труд не возьмут.

Кстати, у многих современных авто под коврами уже с завода установлены листы шумоизоляции. Они также потребуют замены. Войлок обязательно размокнет и станет отдираться кусками. Добавим сюда и запах. Его вывести еще тяжелее. Так что не все дедовские методы обслуживания машины одинаково полезны.

автосервис, ремонт, запчасти, техническое обслуживание, моторное масло
20 июня 2023
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