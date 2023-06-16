5 ошибок водителей, из-за которых ржавеют крылья автомобиля

Уже при покупке машины значительная часть клиентов просит дилера установить на новообретение пластиковые подкрылки. Они закрывают колесные арки, защищая металл от камней, летящих из-под колес. Дилер с радостью выполняет заказ, ведь он на допах неплохо зарабатывает. Но качество исполнения не всегда оказывается на высоте, да и конструктивные особенности конкретного т/с зачастую не учитываются.
В итоге в местах стыков подкрылка и крыла краска протирается и тут появляются очаги ржавчины. Причин много. От халатной установки, до ошибок автомобильных инженеров еще на стадии проектирования. На дешевых авто кузов зачастую недостаточно жесткий. Он «гуляет», вот металл и начинает протираться. В этом случае нужно просто регулярно мыть арки, а подкрылки не ставить. Но многие про это даже не думают.
Дополнительно устанавливают на свежекупленные машины и пластиковые брызговики. Однако со временем в отверстия между ними и кузовом набивается много грязи: листва, пыль, реагенты. Они обильно смачиваются водой, что способствует началу процесса гниения. А там где перегной, там и ржа. Поэтому раз в год передние брызговики желательно снимать и чистить все, что скопилось за долгое время. Большинству автовладельцев это делать просто лень. Итог — сквозная коррозия, которую замечают, когда без серьезного кузовного ремонта уже не обойтись.
Что касается задних крыльев, то уже на заводе на них часто наклеивают защитную пленку, чтобы грязь не пескоструила арки. Со временем наклейки отлетают, и покрытие оголяется. В результате после нескольких месяцев на нижних частях кузовных элементов появляется ржа.
Идем дальше. На многих современных машинах, причем, как бюджетных, так и премиальных, передняя часть практически полностью сделана из пластика. То есть ржаветь, кажется, нечему. Однако коррозии подвержен стальной крепеж, так что за ним тоже надо следить. В слишком запущенных случаях то же крыло просто перекашивает.
Наконец, рулевые допускают ошибки и при получении автомобиля после кузовного ремонта. Если мастера при установке уже упомянутых подкрылков использовали не пластиковые клипсы, а саморезы, то такие запчасти быстро покрываются ржавчиной и со временем могут просто отвалиться. Придется снова ехать в сервис, а это лишяя потеря времени.