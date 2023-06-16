5 ошибок водителей, из-за которых ржавеют крылья автомобиля

Уже при покупке машины значительная часть клиентов просит дилера установить на новообретение пластиковые подкрылки. Они закрывают колесные арки, защищая металл от камней, летящих из-под колес. Дилер с радостью выполняет заказ, ведь он на допах неплохо зарабатывает. Но качество исполнения не всегда оказывается на высоте, да и конструктивные особенности конкретного т/с зачастую не учитываются.

В итоге в местах стыков подкрылка и крыла краска протирается и тут появляются очаги ржавчины. Причин много. От халатной установки, до ошибок автомобильных инженеров еще на стадии проектирования. На дешевых авто кузов зачастую недостаточно жесткий. Он «гуляет», вот металл и начинает протираться. В этом случае нужно просто регулярно мыть арки, а подкрылки не ставить. Но многие про это даже не думают.

Дополнительно устанавливают на свежекупленные машины и пластиковые брызговики. Однако со временем в отверстия между ними и кузовом набивается много грязи: листва, пыль, реагенты. Они обильно смачиваются водой, что способствует началу процесса гниения. А там где перегной, там и ржа. Поэтому раз в год передние брызговики желательно снимать и чистить все, что скопилось за долгое время. Большинству автовладельцев это делать просто лень. Итог — сквозная коррозия, которую замечают, когда без серьезного кузовного ремонта уже не обойтись.