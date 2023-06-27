Почему боковые стекла царапаются при опускании и как этого избежать

К сожалению, царапины возникают из-за конструктивных особенностей того или иного «железного коня». Скажем, если механизм стеклоподъемника не до конца продуман. Да и оконные уплотнители бывают разного качества. У более дорогих машин они мягкие и плотно зажимают стекло, только когда оно уже поднято к самому верху, а при опускании чуть отходят — это и предохраняет от повреждений.

На более доступных авто в проемах устанавливаются слишком жесткие уплотнительные резинки: такие сильно прижимают «визор», вот полосы со временем и появляются. Плюс, когда в щель между стеклом и уплотнителем попадает грязь, она начинает работать как абразив, и это еще одна причина «паутинок».

Поэтому данные места периодически необходимо чистить и мыть. В идеале, конечно, надо демонтировать дверную карту и хорошенько поработать щеткой и шампунем. Однако это довольно трудоемкая процедура, которую выполняют лишь при установке музыкальной системы или шумоизоляции. Да и пластиковые пистоны для крепежа салонной обивки сейчас делают хлипкими. Скорее всего, они сломаются, и их придется менять, что довольно накладно для простой уборки. Нам же подойдет способ проще — не такой муторный и затратный.