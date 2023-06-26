Пригодится всем: как таксисты умудряются обслуживать свои машины очень дешево

Таксист в год может проехать и 150 000 км, причем по городским улицам, а не по трассам. Читай, тяжелые условия эксплуатации, вынуждающие менять масла и фильтры как минимум ежемесячно. Традиционное ТО у «официала» стоит не менее 12 000 рублей, или две недели аренды автомобиля. Дороговато выходит.

Так что парки и «частники» обслуживаются самостоятельно, стараясь сэкономить на сервисе, но не в ущерб машине. Сокращать ресурс двигателя и прочих узлов т/с сегодня никому не по карману. Сюда же следует добавить и время простоя: такси работает постоянно и только в таком режиме приносит прибыль, поэтому «куковать» по несколько часов «на банкетке» — накладно.

С дилерами все понятно, оставляем их услуги обеспеченным слоям населения. Но расходники-то все равно придется покупать! И если с парками все понятно — берут оптом и впрок, могут себе позволить отдельного человека на зарплате, что будет заниматься закупками — то как быть частному «извозчику», что работает сам на себя? Вместо работы ездить по рынкам и собирать, на себе испытывая качество фильтров и масла? Теоретически — да, но на практике есть куда более функциональное решение. Даже если сам меняешь масло в гараже или пользуешься услугами «быстросервиса», комплект ТО надо иметь при себе. А где его взять быстро, оперативно и недорого?