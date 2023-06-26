Пригодится всем: как таксисты умудряются обслуживать свои машины очень дешево

Таксист в год может проехать и 150 000 км, причем по городским улицам, а не по трассам. Читай, тяжелые условия эксплуатации, вынуждающие менять масла и фильтры как минимум ежемесячно. Традиционное ТО у «официала» стоит не менее 12 000 рублей, или две недели аренды автомобиля. Дороговато выходит.
Так что парки и «частники» обслуживаются самостоятельно, стараясь сэкономить на сервисе, но не в ущерб машине. Сокращать ресурс двигателя и прочих узлов т/с сегодня никому не по карману. Сюда же следует добавить и время простоя: такси работает постоянно и только в таком режиме приносит прибыль, поэтому «куковать» по несколько часов «на банкетке» — накладно.
С дилерами все понятно, оставляем их услуги обеспеченным слоям населения. Но расходники-то все равно придется покупать! И если с парками все понятно — берут оптом и впрок, могут себе позволить отдельного человека на зарплате, что будет заниматься закупками — то как быть частному «извозчику», что работает сам на себя? Вместо работы ездить по рынкам и собирать, на себе испытывая качество фильтров и масла? Теоретически — да, но на практике есть куда более функциональное решение. Даже если сам меняешь масло в гараже или пользуешься услугами «быстросервиса», комплект ТО надо иметь при себе. А где его взять быстро, оперативно и недорого?
На досках бесплатных объявлений уже давно хозяйничают те самые «байеры», что работают не только на таксопарк, платящий зарплату, но и немного на себя. Уже готовые и укомплектованные комплекты под каждую модель, состоящие из аналогов высокого качества, можно приобрести по ценам, существенно ниже магазинных.
Например, полный комплект для технического обслуживания Kia Rio или Hyundai Solaris обойдется в 2700 рублей — это цена с маслом! Нужно обслужить мерседесовскую «Ешку»? Готовьте 10 500 рублей, а не полтинник, как у дилера. Из минусов этой истории выкристаллизовывается только один: комплекты есть исключительно на массовые модели, которые зачастую работают в таксопарках. На уникальный или просто редкий автомобиль такого предложения не найти.
Фирменного масла, блестящих коробок и всех прочих элементов «фирмы» ждать не стоит, но цена решает. Да, масло в трех случаях из трех будет «на розлив» или «now name», фильтр окажется неизвестного бренда. Но сократив сервисный интервал за счет снижения цены расходников, мотору будет только легче. И таксисты это прекрасно понимают.