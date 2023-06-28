5 неочевидных мест на кузове, которые сейчас обязательно надо проверить

После традиционного осмотра хорошо бы проинспектировать те места, которые многие вообще игнорируют, считая, что там не может быть проблем. Например, откройте двери и осмотрите их с внутренней стороны. Дело в том, что жесткие пластиковые карты отделки иногда протирают краску до металла. Там и начинаются коррозийные процессы. Особенно в нижней части, возле постоянно мокрых дренажных отверстий.

Подобные неприятности отмечают водители, скажем, LADA Vesta. Казалось бы, не очень критично, но со временем это превратится в серьезную проблему. А так, углядев подвох, можно потребовать скидку у продавца. Затем снять обивку, очистить и обезжирить поверхность, а после наклеить двусторонний скотч, дабы был зазор между пластиком и железом. Для верности сверху еще и антикором обработать.

Похожие неприятности характерны и для иномарок. Особенно для внедорожников. Если на задней двери расположена «запаска», петли слабеют и край двери начинает протирать проем. А, скажем, на Jeep Wrangler такая беда происходит и с боковыми дверями. Кстати, ржавеют и сами петли. В худшем случае доходит до демонтажа двери, что больно бьет по карману.