Как быстро залатать пробоину с вытекающим антифризом в радиаторе авто

По оценкам экспертов потребительского рынка, сегодня преобладающая масса машин из российского легкового автопарка имеет возраст от трех и более лет, а средний возраст подержанного автомобиля давно уже перевалил за «десятку». Причем отмеченная тенденция ускоренного старения автопарка будет иметь место и в ближайшие годы.

Это означает, что у многих «бэушных» машин износ отдельных узлов и систем будет приближаться к критической точке. Последнее особенно важно учитывать при уходе за системой охлаждения мотора, в которой даже небольшая разгерметизация или утечка охлаждающей жидкости может быстро спровоцировать перегрев, а то и выход из строя силового агрегата.

Специалисты отмечают, что подобные дефекты системы охлаждения обычно имеют ярко выраженные симптомы, на появления которых водители (особенно начинающие) никак не реагируют. Таких признаков, кстати, немало. Это могут быть, например, частые падения уровня жидкости в расширительном бачке, появление непонятных лужиц под машиной или запаха «химии» в салоне, разноцветные потеки на радиаторе, длительный шум от работы вентилятора под капотом…