Как быстро залатать пробоину с вытекающим антифризом в радиаторе авто

По оценкам экспертов потребительского рынка, сегодня преобладающая масса машин из российского легкового автопарка имеет возраст от трех и более лет, а средний возраст подержанного автомобиля давно уже перевалил за «десятку». Причем отмеченная тенденция ускоренного старения автопарка будет иметь место и в ближайшие годы.
Это означает, что у многих «бэушных» машин износ отдельных узлов и систем будет приближаться к критической точке. Последнее особенно важно учитывать при уходе за системой охлаждения мотора, в которой даже небольшая разгерметизация или утечка охлаждающей жидкости может быстро спровоцировать перегрев, а то и выход из строя силового агрегата.
Специалисты отмечают, что подобные дефекты системы охлаждения обычно имеют ярко выраженные симптомы, на появления которых водители (особенно начинающие) никак не реагируют. Таких признаков, кстати, немало. Это могут быть, например, частые падения уровня жидкости в расширительном бачке, появление непонятных лужиц под машиной или запаха «химии» в салоне, разноцветные потеки на радиаторе, длительный шум от работы вентилятора под капотом…
Однако самые плохие признаки — это пар из-под крышки расширительного бачка или же плотный белый дым из выхлопной трубы. Они особенно должны насторожить автовладельца. Ведь очень часто белый цвет дыма говорит о наиболее коварном варианте разгерметизации системы охлаждения, а именно о появлении в головке блока цилиндров микротрещин.
Вытекающий из них антифриз, попадая в камеру сгорания, с большой долей вероятности может вызвать гидроудар в цилиндрах. Следствием чего станет капремонт с полной переборкой двигателя и весьма солидными затратами.
Понятно, что перечисленные выше неприятности вполне можно исключить, если грамотно обслуживать машину и регулярно следить за состоянием ключевых элементов системы охлаждения. Это, прежде всего, радиатор, подводящие патрубки, расширительный бачок, резиновые шланги, датчики температуры. И, конечно же, нужно безотлагательно реагировать на первые признаки возможных протечек охлаждающей жидкости. Не будет лишним иметь в машине и средства «первой помощи», которые окажутся незаменимым при выявлении дефекта, особенно если это случилось прямо в пути.
В первую очередь речь идет о препаратах автохимии, позволяющих водителю самостоятельно и, что важно, прямо в дороге выполнить аварийную герметизацию системы охлаждения. Для этих целей в автомагазинах предлагаются различные составы быстрого действия. Их выпускают как зарубежные, так и отечественные фирмы, причем последние по своим рабочим свойствам нередко превосходят импортные аналоги.
В качестве наглядного примера можно привести состав нового поколения, созданный химиками российской компании Ruseff. Данный продукт относится к жидкостным полимерным герметикам, позволяющим быстро провести аварийный ремонт поврежденных элементов системы охлаждения и сопряженного с ней контура салонного отопления.
Основа средства — особый водорастворимый компонент, который при контакте с воздухом в месте появления течи формирует прочную эластичную «заплатку» из полимера. Как показал опыт применения нового герметика от Ruseff, он способен буквально за несколько минут ликвидировать течь антифриза из отверстий диаметром до 2 мм. Сам ремонтный препарат фасуется в металлические флаконы емкостью 280 мл. Этого с избытком хватает для экспресс-герметизации системы охлаждения мотора любого легкового автомобиля, внедорожника или развозного коммерческого фургона.