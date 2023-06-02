Почему нельзя включать кондиционер сразу после запуска двигателя

Ваш корреспондент сторонник того, что сразу «охлаждайку» действительно лучше не включать, а подождать хоть несколько минут. Ведь в жару салон автомобиля сильно нагревается. Горячие пластики отделки, особенно у старых китайских машин, выделяют различные вредные вещества. Водитель вдыхает, скажем, фракции бензола, а «кондей» ускоряет процесс, потому как начинает гонять все это по «жилому модулю».

Не будем забывать, что нагревается и испаритель. Если его не чистили, то через воздуховоды в носоглотку попадают еще и бактерии, вызывающие различные простудные заболевания. Так что легче открыть окна, чтобы быстро выпустить раскаленный воздух, чем заставить напрягаться климатик. Заодно и здоровье себе сохраните.

Не надо забывать и о том, что компрессор вращается благодаря работе силового агрегата. А на любой двигатель внутреннего сгорания в первое время после пуска приходится повышенная нагрузка. Ему нужна энергия, чтобы провернуть коленвал, а тут вмешиваются еще и сторонние потребители.