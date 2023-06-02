Почему нельзя включать кондиционер сразу после запуска двигателя

Ваш корреспондент сторонник того, что сразу «охлаждайку» действительно лучше не включать, а подождать хоть несколько минут. Ведь в жару салон автомобиля сильно нагревается. Горячие пластики отделки, особенно у старых китайских машин, выделяют различные вредные вещества. Водитель вдыхает, скажем, фракции бензола, а «кондей» ускоряет процесс, потому как начинает гонять все это по «жилому модулю».
Не будем забывать, что нагревается и испаритель. Если его не чистили, то через воздуховоды в носоглотку попадают еще и бактерии, вызывающие различные простудные заболевания. Так что легче открыть окна, чтобы быстро выпустить раскаленный воздух, чем заставить напрягаться климатик. Заодно и здоровье себе сохраните.
Не надо забывать и о том, что компрессор вращается благодаря работе силового агрегата. А на любой двигатель внутреннего сгорания в первое время после пуска приходится повышенная нагрузка. Ему нужна энергия, чтобы провернуть коленвал, а тут вмешиваются еще и сторонние потребители.
Несладко и аккумулятору, вынужденному выдавать повышенный пусковой ток. Если постоянно пользоваться «кондеем» таким образом, можно получить хронический недозаряд АКБ. Генератор его компенсировать уже не способен. То есть батарея постепенно начнет деградировать и ее придется выбросить. Или заменить на новую, желательно большей емкости. Однако сейчас любая покупка обойдется недешево.
Идем дальше. Желание поскорее охладиться чревато и ростом расхода топлива. По результатам замеров ряда автоэкспертов, в первые минуты работы мотора он подскакивает на 25%. Затем, когда двигатель выходит на штатный режим, «жор» уменьшается. Тем не менее, платить за бензин будете больше.
Кстати, автопроизводители знают про все перечисленные проблемы и дабы не получать массовые претензии от владельцев, предусмотрели так называемые функции отсрочки нагрузки. Такие существуют, например, у ряда моделей Citroёn: после запуска двигателя «кондей» и фары включаются только через пять секунд.