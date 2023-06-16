Как за 200 рублей многократно улучшить производительность автомобильного кондиционера

Для начала коротко напомним про устройство «охладителя». Сердце системы — компрессор, прокачивающий хладагент. Он отправляет этот самый состав в конденсатор, а из испарителя вытягивает пары фреона. Последний расположен в салоне, а конденсатор — не что иное, как знакомый всем радиатор, находящийся перед основным радиатором двигателя.
Все узлы объединяют между собой два контура высокого и низкого давления. Проще говоря, это пара трубок под капотом. Первая обычно очень горячая: может нагреваться до 65 градусов. Вторая — холодная. Ее температура градусов десять.
Основная беда в том, что холодный трубопровод проложен, как правило, очень близко к двигателю. От этого он нагревается, то есть эффективность работы «кондея» снижается. Потери «холода» оказываются довольно существенными. Как их минимизировать?
Для этого покупаем в любом строительном магазине трубки из материала изоспан. Такие широко используют при установке больших сплит-систем в офисах и квартирах. Есть разные диаметры, так что сначала нужно осмотреть подкапотное пространство своей машины и прикинуть, какая изоляция подойдет именно вам.
Обычно за все придется заплатить не более двухсот рублей. Для крепежа используем несколько пластиковых стяжек, а также металлизированную клейкую ленту. Все это присутствует у любого рачительно хозяина в подсобке или на даче. Затем остается разрезать изоспан, надеть его на холодную трубку «кондея», закрепить стяжками и обмотать изолентой, чтобы дополнительно защитить конструкцию от жары.
Эффект почувствуете мгновенно, ведь потерь «холода» больше не будет. Климатик уже не надо включать на полную, в попытках охладить салон. Так что вместо третьей скорости смело используем вторую или даже первую. В таком случае и компрессор станет меньше напрягаться. Раз так, то и топливо хоть немного, но сэкономите. Мелочь, а приятно.