Как за 200 рублей многократно улучшить производительность автомобильного кондиционера

Для начала коротко напомним про устройство «охладителя». Сердце системы — компрессор, прокачивающий хладагент. Он отправляет этот самый состав в конденсатор, а из испарителя вытягивает пары фреона. Последний расположен в салоне, а конденсатор — не что иное, как знакомый всем радиатор, находящийся перед основным радиатором двигателя.

Все узлы объединяют между собой два контура высокого и низкого давления. Проще говоря, это пара трубок под капотом. Первая обычно очень горячая: может нагреваться до 65 градусов. Вторая — холодная. Ее температура градусов десять.

Основная беда в том, что холодный трубопровод проложен, как правило, очень близко к двигателю. От этого он нагревается, то есть эффективность работы «кондея» снижается. Потери «холода» оказываются довольно существенными. Как их минимизировать?