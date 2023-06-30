Нужно ли затягивать «ручник» на машинах с «автоматом»

На «Жигулях», «Волгах», «Москвичах» и прочих «восьмерках», «ручник» часто закисал, тросик ржавел, заедал, замерзал, а механизм стояночного тормоза плохо фиксировал машину на склоне. Никакой уклон в 23% он сдержать не мог, в результате чего приходилось выкручивать колеса, опирать их о бордюр, включать передачу в механической коробке, подкладывать «башмаки». Бывало, что затянув стояночный тормоз, поутру его уже было не отпустить и долго приходилось искать повреждения тросика или отогревать колодки. Поэтому многие предпочитали пользоваться только передачей.

Сейчас и двигатели стали другими, и «ручники» тоже. В соцсетях найдется масса роликов про то, как припаркованный на склоне автомобиль даже на передаче вдруг начинает рывками сползать вниз и упирается в бампер другой машины. Водители гадают, неужели они где-то спалили сцепление или упала компрессия?

Оказывается, что современный автомобиль с механической коробкой, в отличие от старых «Жигулей», в принципе не может фиксироваться первой передачей на склоне. Из-за особенностей конструкции мотора, под уклон будут катиться даже новые машины. Поэтому при парковке на горке нужно обязательно пользоваться «ручником».