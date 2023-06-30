Нужно ли затягивать «ручник» на машинах с «автоматом»

На «Жигулях», «Волгах», «Москвичах» и прочих «восьмерках», «ручник» часто закисал, тросик ржавел, заедал, замерзал, а механизм стояночного тормоза плохо фиксировал машину на склоне. Никакой уклон в 23% он сдержать не мог, в результате чего приходилось выкручивать колеса, опирать их о бордюр, включать передачу в механической коробке, подкладывать «башмаки». Бывало, что затянув стояночный тормоз, поутру его уже было не отпустить и долго приходилось искать повреждения тросика или отогревать колодки. Поэтому многие предпочитали пользоваться только передачей.
Сейчас и двигатели стали другими, и «ручники» тоже. В соцсетях найдется масса роликов про то, как припаркованный на склоне автомобиль даже на передаче вдруг начинает рывками сползать вниз и упирается в бампер другой машины. Водители гадают, неужели они где-то спалили сцепление или упала компрессия?
Оказывается, что современный автомобиль с механической коробкой, в отличие от старых «Жигулей», в принципе не может фиксироваться первой передачей на склоне. Из-за особенностей конструкции мотора, под уклон будут катиться даже новые машины. Поэтому при парковке на горке нужно обязательно пользоваться «ручником».
Слизанный крючок
Машины с автоматическими коробками тоже не могут обойтись без стояночного тормоза. Двигателем они тормозят совсем плохо, а блокирование «автомата» на стоянке производится за счет запирания трансмиссионного вала. Если перевести селектор коробки в положение «P», то внутри корпуса срабатывает рычаг с крючком, который накидывается на специальное зубчатое колесо на валу.
Защелка попадает в паз и запирает шестерню, не давая вращаться валу. Легковушка массой 1,3 тонны удерживается фактически одним зубом в 7 мм. величиной. Механический запор мал и имеет предел прочности. Если дорога ровная, то проблем не возникает, а на уклоне уже опасно. И чем круче горка, тем выше риск, что фиксатор даст сбой.
Со временем прямоугольный крючок «слизывается», превращаясь по форме в овал, из-за чего неплотно цепляется за пазы и рискует выскочить. Особенно опасно, когда водитель включает «паркинг» на машине, еще находящейся в движении. Поторопился, дернул рычаг — и машина бьется всем весом в маленький зуб фиксатора. Тогда края зуба немного срезаются, в масло попадает стружка, которая разносится по всей трансмиссии, пока не застрянет в фильтре.
Нельзя забывать и об усталости металла. Чем дольше машина «висит» на «крючке», тем сильнее в этом маленьком клочке металла накапливаются внутренние повреждения и зуб может неожиданно отломиться даже при слабом усилии. В общем, машину с «автоматом» на стоянке тоже надо подкреплять «ручником». Причем делать это по определенному алгоритму.
Как правильно ставить машину на «паркинг»
Главное — не торопиться. Автомобиль требуется полностью остановить и, удерживая педаль тормоза, сильно затянуть рычаг «ручника». Если машина оборудована электронным стояночным тормозом, то после его активации надо дождаться, пока механизм затянет задние колодки. Только после этого можно переводить селектор коробки в положение «P». Всю нагрузку тогда будет держать «ручник», а не фиксатор внутри корпуса «автомата».
Если же уклон слишком большой, а «ручнику» доверия нет, то можно вспомнить дедушкины советы и прибегнуть к помощи надежного противооткатного «башмака». Просто положите под колеса пару кирпичей.