Насколько вредно для «автомата» в ручном режиме тормозить двигателем

Как известно, один из самых безопасных способов снижения скорости на зимней скользкой дороге — торможение двигателем без применения тормозных механизмов. Чем ниже ступень коробки передач, тем эффективнее замедление. Многие водители используют для этого ручной режим «автомата». Насколько это вредно для такой коробки, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Не секрет, что подобный способ торможения широко используется водителями машин, оборудованных механической коробкой. Обычно в экстренной ситуации где-нибудь на затяжном скользком спуске мало кого интересует, насколько это вредно с технической точки зрения — главное вовремя остановиться и не спровоцировать ДТП. А если это умело сделать с помощью коробки, то у водителя будет меньше шансов, что колеса заблкируются, и машина уйдет в неконтролируемый занос.
В сравнении с «механикой» конструкция автоматической коробки передач гораздо сложнее, учитывая наличие гидротрансформатора. В связи с этим у многих водителей возникают опасения, что езда на пониженной передаче вредит такому агрегату гораздо больше, чем простому ручному механизму.
Начнем с того, что в инструкции по эксплуатации машины с «автоматом» вряд ли можно найти предупреждение о том, что подобное использование ручного режима негативно сказывается на работе коробки. Если такая функция имеется в наличии, значит, производитель предусмотрел возможные риски и нагрузки.
Передача крутящего момента в гидротрансформаторе происходит за счет вращения турбины под действием потока жидкости от насоса. При торможении происходит разблокировки гидромуфты, которая за счет масляного демпфера гасит нагрузки и предохраняет агрегат от повреждений.
В результате этого процесса, торможение двигателем происходит заметно медленнее, чем на машинах с ручной коробкой. Кроме того, в современных «автоматах» ступени имеют слишком «длинные» передаточные числа, что также не способствует быстрому замедлению. Поэтому по необходимости все-таки следует прибегать к помощи педали тормоза.
Конечно, сбрасывать передачи в мануальном режиме нужно разумно, правильно выбирая нужный диапазон, исходя из текущей скорости, как это делается на обычной «механике».
Неслучайно современные «автоматы» с ручным управлением предусмотрительно оборудованы «защитой от дурака»: электроника не позволит врубить первую передачу на предельно высокой скорости.
На некоторых машинах, обычно японских и американских, устанавливается автоматическая коробка с особым режимом, ограничивающим переключение выше второй или третьей передачи. Это сделано специально для движения по спускам, подъемам и по скользкой поверхности. Понятное дело, если включить «двойку» на скорости более 80 километров в час, ничего хорошего из этого не выйдет. Так что торможение ручного управления автоматической коробкой никак не отразится на ее ресурсе, если делать это с умом и в допустимых пределах.