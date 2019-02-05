Насколько вредно для «автомата» в ручном режиме тормозить двигателем

Не секрет, что подобный способ торможения широко используется водителями машин, оборудованных механической коробкой. Обычно в экстренной ситуации где-нибудь на затяжном скользком спуске мало кого интересует, насколько это вредно с технической точки зрения — главное вовремя остановиться и не спровоцировать ДТП. А если это умело сделать с помощью коробки, то у водителя будет меньше шансов, что колеса заблкируются, и машина уйдет в неконтролируемый занос.

В сравнении с «механикой» конструкция автоматической коробки передач гораздо сложнее, учитывая наличие гидротрансформатора. В связи с этим у многих водителей возникают опасения, что езда на пониженной передаче вредит такому агрегату гораздо больше, чем простому ручному механизму.