Как категорически нельзя пользоваться «ручником» в автомобиле

Конструкция механического тормоза состоит из тросиков, тормозных механизмов колес и, собственно, рукояти. Встречаются также и ножные «ручники», выполненные в виде педали. С помощью зубчатого фиксатора, интегрированного в рычаг стояночного тормоза, тросики натягиваются, обеспечивая прикусывание тормозных колодок. Чем сильнее натяг, тем крепче зажимаются механизмы. Однако повредить систему довольно просто.

Прежде всего, не стоит дергать «ручник» резким движением — тянуть рукоятку следует плавно. Можно при этом нажимать на кнопку, предназначенную для снятия автомобиля с ручного тормоза. Таким образом вы продлите жизнь так называемому храповому механизму.

Кроме того, перед началом движения необходимо обращать внимание на то, опущен ли рычаг до упора. Бывает, что при снятии с «ручника» водитель не доводит его до конца на едва заметные один-два щелчка, а это говорит о том, что колеса частично заблокированы, что на езде практически не отражается. Между тем, в подобных случаях гробится не только сам стояночный тормоз, но и колодки, и тормозные диски.