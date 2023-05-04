Как категорически нельзя пользоваться «ручником» в автомобиле

Конструкция механического тормоза состоит из тросиков, тормозных механизмов колес и, собственно, рукояти. Встречаются также и ножные «ручники», выполненные в виде педали. С помощью зубчатого фиксатора, интегрированного в рычаг стояночного тормоза, тросики натягиваются, обеспечивая прикусывание тормозных колодок. Чем сильнее натяг, тем крепче зажимаются механизмы. Однако повредить систему довольно просто.
Прежде всего, не стоит дергать «ручник» резким движением — тянуть рукоятку следует плавно. Можно при этом нажимать на кнопку, предназначенную для снятия автомобиля с ручного тормоза. Таким образом вы продлите жизнь так называемому храповому механизму.
Кроме того, перед началом движения необходимо обращать внимание на то, опущен ли рычаг до упора. Бывает, что при снятии с «ручника» водитель не доводит его до конца на едва заметные один-два щелчка, а это говорит о том, что колеса частично заблокированы, что на езде практически не отражается. Между тем, в подобных случаях гробится не только сам стояночный тормоз, но и колодки, и тормозные диски.
Некоторые «шумахеры» не прочь воспользоваться «ручником» в попытках эффектно вкрутиться в поворот, показав соседу или новой возлюбленной умение рулить машиной в управляемом заносе. Мало того, что в таких ситуациях существенно сокращается ресурс самого механизма, так еще и создается риск полной блокировки колес, а это может обернуться заносом, но уже неуправляемым и, как следствие — ДТП. Особенно, если автомобиль «исполняет» на «гравийке» или влажном дорожном покрытии.
Помимо прочего, эксперты настоятельно не рекомендуют использовать стояночный тормоз в условиях резких перепадов температур, когда колодки имеют риск примерзнуть к дискам, спровоцировав заклинивание колес. Также нежелательно срывать «ручник» после долгой стоянки или в случае «закисания» механизма. Действовать нужно плавно, нелишней окажется и обработка специальной автохимией. В противном случае, «убить» можно не только «ручник», но и прочие элементы тормозной системы.
Наконец, ручной стояночный тормоз, как и любое другое техническое устройство требует надлежащего обслуживания. Однако практически никто из автовладельцев не уделяет ему должного внимания. А зря, ведь смазку и подтяжку тросов никто не отменял. Иначе в один прекрасный момент «ручник» попросту перестанет удерживать автомобиль в случае необходимости.