Как категорически нельзя пользоваться «ручником» в автомобиле

Фото: wheels.iconmagazine.it
В современных автомобилях привычный для водителей «ручник» постепенно сменяется клавишей электронного стояночного тормоза. Однако машин с механической конструкцией в обиходе более, чем достаточно. При этом многие автовладельцы зачастую совершают ошибки при использовании «ручника», существенно сокращая срок его службы. Как нельзя эксплуатировать ручной тормоз, расскажет портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Конструкция механического тормоза состоит из тросиков, тормозных механизмов колес и, собственно, рукояти. Встречаются также и ножные «ручники», выполненные в виде педали. С помощью зубчатого фиксатора, интегрированного в рычаг стояночного тормоза, тросики натягиваются, обеспечивая прикусывание тормозных колодок. Чем сильнее натяг, тем крепче зажимаются механизмы. Однако повредить систему довольно просто.

Прежде всего, не стоит дергать «ручник» резким движением — тянуть рукоятку следует плавно. Можно при этом нажимать на кнопку, предназначенную для снятия автомобиля с ручного тормоза. Таким образом вы продлите жизнь так называемому храповому механизму.

Кроме того, перед началом движения необходимо обращать внимание на то, опущен ли рычаг до упора. Бывает, что при снятии с «ручника» водитель не доводит его до конца на едва заметные один-два щелчка, а это говорит о том, что колеса частично заблокированы, что на езде практически не отражается. Между тем, в подобных случаях гробится не только сам стояночный тормоз, но и колодки, и тормозные диски.

Фото: АвтоВзгляд

Некоторые «шумахеры» не прочь воспользоваться «ручником» в попытках эффектно вкрутиться в поворот, показав соседу или новой возлюбленной умение рулить машиной в управляемом заносе. Мало того, что в таких ситуациях существенно сокращается ресурс самого механизма, так еще и создается риск полной блокировки колес, а это может обернуться заносом, но уже неуправляемым и, как следствие — ДТП. Особенно, если автомобиль «исполняет» на «гравийке» или влажном дорожном покрытии.

Помимо прочего, эксперты настоятельно не рекомендуют использовать стояночный тормоз в условиях резких перепадов температур, когда колодки имеют риск примерзнуть к дискам, спровоцировав заклинивание колес. Также нежелательно срывать «ручник» после долгой стоянки или в случае «закисания» механизма. Действовать нужно плавно, нелишней окажется и обработка специальной автохимией. В противном случае, «убить» можно не только «ручник», но и прочие элементы тормозной системы.

Наконец, ручной стояночный тормоз, как и любое другое техническое устройство требует надлежащего обслуживания. Однако практически никто из автовладельцев не уделяет ему должного внимания. А зря, ведь смазку и подтяжку тросов никто не отменял. Иначе в один прекрасный момент «ручник» попросту перестанет удерживать автомобиль в случае необходимости.

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4 мая 2023
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