Как охладить салон машины без кондиционера и открытых окон

Современные системы кондиционирования работают на принципе сжатия и сжижения фреона с последующим испарением и поглощением тепла. Причем климатическая установка автомобиля достаточно инертна. В полную мощность она работает только при движении, и проходится несколько минут ждать, пока она не начнет дуть холодным воздухом.

Мокрый испаритель

Однако охлаждать салон можно и другими способами, в том числе за счет поглощения тепла при испарении воды. Эти принципы лежали в основе первых устройств для кондиционирования зданий, которые в некоторых местах применяются до сих пор.

Дело в том, что испарение воды, как и конденсация, происходит при стабильной температуре, называемой «точка росы». Чем ниже относительная влажность воздуха, тем «точка росы» будет ниже фактической температуры. К примеру, при влажности воздуха в 32—37% и при температуре в 35°C «точка росы» составляет 10—12 градусов. При испарении воды наблюдается значительное поглощение тепла, из-за чего воздух охлаждается.