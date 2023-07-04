Как охладить салон машины без кондиционера и открытых окон

Современные системы кондиционирования работают на принципе сжатия и сжижения фреона с последующим испарением и поглощением тепла. Причем климатическая установка автомобиля достаточно инертна. В полную мощность она работает только при движении, и проходится несколько минут ждать, пока она не начнет дуть холодным воздухом.
Мокрый испаритель
Однако охлаждать салон можно и другими способами, в том числе за счет поглощения тепла при испарении воды. Эти принципы лежали в основе первых устройств для кондиционирования зданий, которые в некоторых местах применяются до сих пор.
Дело в том, что испарение воды, как и конденсация, происходит при стабильной температуре, называемой «точка росы». Чем ниже относительная влажность воздуха, тем «точка росы» будет ниже фактической температуры. К примеру, при влажности воздуха в 32—37% и при температуре в 35°C «точка росы» составляет 10—12 градусов. При испарении воды наблюдается значительное поглощение тепла, из-за чего воздух охлаждается.
Сделать простой испаритель может даже школьник. Нужно взять таз, насыпать опилок и залить их водой. Если опилок нет, то можно обойтись тряпками. Главное, чтобы площадь зоны испарения была побольше. Тазик обычно ставят на пол перед креслом пассажира. Для верности можно протереть «торпеду» и центральную консоль мокрой тряпкой. При этом не забудьте включить обдув на полную мощность и направить поток воздуха в испаритель. Чем сильнее обдув, тем эффективнее работает тазик.
Специальные водяные испарители для автомобилей изготавливались в промышленных масштабах в середине прошлого века. Только их рабочая поверхность находилась вне кабины и обдувалась набегающими потоками при движении машины. Затем охлажденный воздух подавался по трубкам в салон транспортного средства.
Аккумуляторы холода
Есть и другой лайфхак для охлаждения салона, связанный с использованием аккумуляторов холода. Это обычные пластиковые бутылки, оставленные в морозилке на ночь. Их можно закрепить где-нибудь на полу, под дефлекторами заднего ряда или в подстаканниках, рядом с которыми не помешает установить выносной вентилятор, работающий от прикуривателя. Чем не мини-кондиционер? Лед тает при нуле градусов, а значит эффективность охлаждения будет даже выше, чем у водяного испарителя.
Комбинируя два эти способа, можно достигнуть заметных результатов. Ну а бороться с жарой при движении автомобиля можно с помощью открытых окон.