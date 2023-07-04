Береги подвеску: правда ли, что «чем больше скорость, тем меньше ям»

Фото: caaworstroads.com
После дождливой зимы тверские дорожники затянули с ремонтом асфальта, и на подъездах к Калязину образовались такие дыры, что сломать на них можно даже «Хаммер». А у меня всего лишь только старенькая Audi, да еще и с низкопрофильными шинами. В общем, пришлось попотеть, а заодно вспомнить школьный курс физики и популярные в шоферской среде словосочетания типа «неподрессоренные массы», «импульс силы», «квадрат скорости». Как же проехать по такой дороге и не разбить подвеску?
Владимир Гаврилов

Разгон-торможение

По дырам все ездят по-разному. Чтобы избежать ударов, некоторые активно тормозят прямо на кочках, переваливаются с бока на бок, а затем разгоняются, чтобы не тратить время. Рваный ритм «разгон-торможение» дает чудовищные нагрузки на все технические системы машины: перегревается двигатель, изнашиваются тормозные колодки, разбиваются шарниры. Порой водитель не успевает затормозить перед ямой, и машина влетает в нее всей массой. При торможении передняя подвеска сжимается, шток амортизатора вырабатывает ход, и в этот момент происходит удар о неровность. Велик риск, что хода сжатого амортизатора не хватит, чтобы поглотить всю энергию, и удар придется в отбойники подвески и в кузов. Поэтому так ездить — не вариант.

Другие съезжают на обочину и преодолевают опасные участки по песочку. Это лучше, но слишком долго. Там предостаточно пологих неровностей, провалов и выбоин, которые так начинают раскачивать машину, что водителю и пассажирам можно заработать морскую болезнь. Кроме того, на обочинах скапливается мусор: гвозди и железяки, которые обязательно повредят колеса. По обочине далеко не уедешь.

Остается одно — идти напролом и маневрировать. Но вот какую скорость выбрать? Сразу вспоминается изречение раллийных гонщиков: «чем больше скорость, тем меньше ям». Проверим его на практике.

Фото: mwg.aaa.com

Частота колебаний

Плавность хода автомобиля и ровная работа подвески зависит от двух величин, а именно от соотношения неподрессоренных и подрессоренных масс, а также от амплитуды и частоты колебаний. Грубо говоря, если в машине будут очень тяжелые колеса и крайне большой ход подвески, как у тюнингованного внедорожника, то кузов начнет раскачиваться и трястись, и ездить будет неприятно.

В обычном автомобиле соотношение масс колеблется в районе 1/15. Чтобы увеличить плавность хода, снижают вес колес, но можно еще нарастить массу кузова. К примеру, загруженная машина едет ровнее.

Но есть еще один фактор, влияющий на работу подвески и на стабильность транспортного средства, а именно скорость, вернее ее «квадрат». Чем выше скорость, тем больше импульс на колесах, а значит, стабильнее идет автомобиль. То есть, на кочках нельзя ездить очень медленно.

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Правда, если ехать слишком быстро, то неподрессоренные массы так начнут дубасить снизу, что подвеска долго не продержится. Слишком быстрая, почти раллийная езда по неровностям приводит к уничтожению стоек, повышенному износу покрышек и разрушению резинометаллических шарниров. Они не выдерживают высокой энергии колебаний. В итоге после часа езды покрышка рискует разлететься в клочья, как и амортизаторы. Поэтому нужно выбрать оптимальную скорость.

«Правильная» скорость

Проблемой ям некоторое время назад озаботились авторы передачи «Разрушители мифов» Джейми Хайнеман и Адам Сэвидж. Им было интересно, на какой скорости отвалившийся карданный вал заднеприводного автомобиля может попасть в яму. Оказалось, что на 45—50 км/ч, и на этой же скорости он причиняет машине максимальные разрушения. Подобные вещи случались со старыми «Жугулями». Волочащийся по асфальту край втыкается в неровность и подбрасывает машину вверх.

А вот если повысить скорость, то вал просто перескакивает через яму. То же самое и с колесами. До скорости в 40—50 км/ч они проваливаются в ямы, а вот при добавлении газа — перескакивают.

Фото: www.cashcarsbuyer.com

Чем больше скорость, тем сильнее частота колебаний, а значит, колесо просто не успеет провалиться. При определенных «км/ч» удар по покрышке пройдет вскользь и причинит ей вреда, а следовательно можно избежать и грыжи.

Справедливость этого вывода удалось проверить самостоятельно некоторое время назад. Когда на MINI Countryman с жесткой подвеской я держал скорость 80 км/ч, то подвеска громыхала, но отрабатывала неровности. А стоило сбросить до 40 км/ч, чтобы пощадить автомобиль, то колесо тут же провалилось в крупную яму, и шину пробило.

В общем, надо прибавлять газу и не бояться ям. Наилучшей скоростью здесь может быть 55—65 км/ч, потому как при ней энергия колебаний подвески позволяет колесу перепрыгивать через небольшие ямы, а скорость машины недостаточно велика, чтобы повредить амортизаторы и шины. Однако заигрываться не стоит. Если ямы слишком велики, то лучше сманеврировать или отклониться на обочину. К сожалению, таких ям на региональных трассах у нас все еще предостаточно.

автосервис, ремонт, дорога, трасса, лайфхак
4 июля 2023
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