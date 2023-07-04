Береги подвеску: правда ли, что «чем больше скорость, тем меньше ям»

Разгон-торможение

По дырам все ездят по-разному. Чтобы избежать ударов, некоторые активно тормозят прямо на кочках, переваливаются с бока на бок, а затем разгоняются, чтобы не тратить время. Рваный ритм «разгон-торможение» дает чудовищные нагрузки на все технические системы машины: перегревается двигатель, изнашиваются тормозные колодки, разбиваются шарниры. Порой водитель не успевает затормозить перед ямой, и машина влетает в нее всей массой. При торможении передняя подвеска сжимается, шток амортизатора вырабатывает ход, и в этот момент происходит удар о неровность. Велик риск, что хода сжатого амортизатора не хватит, чтобы поглотить всю энергию, и удар придется в отбойники подвески и в кузов. Поэтому так ездить — не вариант.

Другие съезжают на обочину и преодолевают опасные участки по песочку. Это лучше, но слишком долго. Там предостаточно пологих неровностей, провалов и выбоин, которые так начинают раскачивать машину, что водителю и пассажирам можно заработать морскую болезнь. Кроме того, на обочинах скапливается мусор: гвозди и железяки, которые обязательно повредят колеса. По обочине далеко не уедешь.

Остается одно — идти напролом и маневрировать. Но вот какую скорость выбрать? Сразу вспоминается изречение раллийных гонщиков: «чем больше скорость, тем меньше ям». Проверим его на практике.