Береги подвеску: правда ли, что «чем больше скорость, тем меньше ям»

Разгон-торможение
По дырам все ездят по-разному. Чтобы избежать ударов, некоторые активно тормозят прямо на кочках, переваливаются с бока на бок, а затем разгоняются, чтобы не тратить время. Рваный ритм «разгон-торможение» дает чудовищные нагрузки на все технические системы машины: перегревается двигатель, изнашиваются тормозные колодки, разбиваются шарниры. Порой водитель не успевает затормозить перед ямой, и машина влетает в нее всей массой. При торможении передняя подвеска сжимается, шток амортизатора вырабатывает ход, и в этот момент происходит удар о неровность. Велик риск, что хода сжатого амортизатора не хватит, чтобы поглотить всю энергию, и удар придется в отбойники подвески и в кузов. Поэтому так ездить — не вариант.
Другие съезжают на обочину и преодолевают опасные участки по песочку. Это лучше, но слишком долго. Там предостаточно пологих неровностей, провалов и выбоин, которые так начинают раскачивать машину, что водителю и пассажирам можно заработать морскую болезнь. Кроме того, на обочинах скапливается мусор: гвозди и железяки, которые обязательно повредят колеса. По обочине далеко не уедешь.
Остается одно — идти напролом и маневрировать. Но вот какую скорость выбрать? Сразу вспоминается изречение раллийных гонщиков: «чем больше скорость, тем меньше ям». Проверим его на практике.
Частота колебаний
Плавность хода автомобиля и ровная работа подвески зависит от двух величин, а именно от соотношения неподрессоренных и подрессоренных масс, а также от амплитуды и частоты колебаний. Грубо говоря, если в машине будут очень тяжелые колеса и крайне большой ход подвески, как у тюнингованного внедорожника, то кузов начнет раскачиваться и трястись, и ездить будет неприятно.
В обычном автомобиле соотношение масс колеблется в районе 1/15. Чтобы увеличить плавность хода, снижают вес колес, но можно еще нарастить массу кузова. К примеру, загруженная машина едет ровнее.
Но есть еще один фактор, влияющий на работу подвески и на стабильность транспортного средства, а именно скорость, вернее ее «квадрат». Чем выше скорость, тем больше импульс на колесах, а значит, стабильнее идет автомобиль. То есть, на кочках нельзя ездить очень медленно.
Правда, если ехать слишком быстро, то неподрессоренные массы так начнут дубасить снизу, что подвеска долго не продержится. Слишком быстрая, почти раллийная езда по неровностям приводит к уничтожению стоек, повышенному износу покрышек и разрушению резинометаллических шарниров. Они не выдерживают высокой энергии колебаний. В итоге после часа езды покрышка рискует разлететься в клочья, как и амортизаторы. Поэтому нужно выбрать оптимальную скорость.
«Правильная» скорость
Проблемой ям некоторое время назад озаботились авторы передачи «Разрушители мифов» Джейми Хайнеман и Адам Сэвидж. Им было интересно, на какой скорости отвалившийся карданный вал заднеприводного автомобиля может попасть в яму. Оказалось, что на 45—50 км/ч, и на этой же скорости он причиняет машине максимальные разрушения. Подобные вещи случались со старыми «Жугулями». Волочащийся по асфальту край втыкается в неровность и подбрасывает машину вверх.
А вот если повысить скорость, то вал просто перескакивает через яму. То же самое и с колесами. До скорости в 40—50 км/ч они проваливаются в ямы, а вот при добавлении газа — перескакивают.
Чем больше скорость, тем сильнее частота колебаний, а значит, колесо просто не успеет провалиться. При определенных «км/ч» удар по покрышке пройдет вскользь и причинит ей вреда, а следовательно можно избежать и грыжи.
Справедливость этого вывода удалось проверить самостоятельно некоторое время назад. Когда на MINI Countryman с жесткой подвеской я держал скорость 80 км/ч, то подвеска громыхала, но отрабатывала неровности. А стоило сбросить до 40 км/ч, чтобы пощадить автомобиль, то колесо тут же провалилось в крупную яму, и шину пробило.
В общем, надо прибавлять газу и не бояться ям. Наилучшей скоростью здесь может быть 55—65 км/ч, потому как при ней энергия колебаний подвески позволяет колесу перепрыгивать через небольшие ямы, а скорость машины недостаточно велика, чтобы повредить амортизаторы и шины. Однако заигрываться не стоит. Если ямы слишком велики, то лучше сманеврировать или отклониться на обочину. К сожалению, таких ям на региональных трассах у нас все еще предостаточно.