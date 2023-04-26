Эксперимент: станет ли воздушный фильтр новым, если постирать его в машинке

Бедность — не порок, а мотивация. Там дальше про деньги, но где мы и где они? А машину обслужить надо: весна, дача, надежды на Анапу. А чтобы рыдван, которому пора на разборку, добрался до конечной точки, надо хотя бы махнуть свечки, фильтры и масло. Свечки вычеркиваем сразу — дорого. Отмочим в дьявольском коктейле из всех найденных в гараже жидкостей да потрем тряпочкой. Новье, еще походит, даже электрод пока видно.

Масло — беда. Гуталин, а не масло. Надо бы посмотреть скидки, а потом прочитать в интернете, что неважно, какая в моторе смазка, главное — почаще ее менять. Фильтр масляный хитрым маркетологом, заточенным на обогащение транснациональных корпораций путем отбора последнего у народонаселения, сделан неразборным. Нет бы как в «Москвиче»: раскрутил колбу, достал, промыл соляркой, обратно поставил. Везде тянут копейку меркантильные!

То ли дело «воздушник». Не добрались еще руки загребущие: все видно, доступно, можно вечно пользоваться. В интернетах пишут, что достаточно его лишь пропылесосить, а после — в машинке постирать, пока жена не видит. И будет, мол, как с завода, только лучше. Что, серьезно?