Эксперимент: станет ли воздушный фильтр новым, если постирать его в машинке

Бедность — не порок, а мотивация. Там дальше про деньги, но где мы и где они? А машину обслужить надо: весна, дача, надежды на Анапу. А чтобы рыдван, которому пора на разборку, добрался до конечной точки, надо хотя бы махнуть свечки, фильтры и масло. Свечки вычеркиваем сразу — дорого. Отмочим в дьявольском коктейле из всех найденных в гараже жидкостей да потрем тряпочкой. Новье, еще походит, даже электрод пока видно.
Масло — беда. Гуталин, а не масло. Надо бы посмотреть скидки, а потом прочитать в интернете, что неважно, какая в моторе смазка, главное — почаще ее менять. Фильтр масляный хитрым маркетологом, заточенным на обогащение транснациональных корпораций путем отбора последнего у народонаселения, сделан неразборным. Нет бы как в «Москвиче»: раскрутил колбу, достал, промыл соляркой, обратно поставил. Везде тянут копейку меркантильные!
То ли дело «воздушник». Не добрались еще руки загребущие: все видно, доступно, можно вечно пользоваться. В интернетах пишут, что достаточно его лишь пропылесосить, а после — в машинке постирать, пока жена не видит. И будет, мол, как с завода, только лучше. Что, серьезно?
В инструкции на сайте, название которого непроизносимо и непечатно, но с «клубом» на конце, черным по желтому написано: тщательно обеспылить, положить без порошка и кондиционера в машинку и постирать на минимальных оборотах. А знаете что? Кондиционера капнем — пусть пахнет приятно. Прыжки стиральной машины, как и крики домочадцев, оставим за кадром. Главное — фильтр освежился. Выглядит лучше, благоухает альпийской свежестью. Эксперимент удался — можно ставить, как обсохнет?
Шутки шутками, а от воздушного фильтра зависит не только расход топлива, но и ресурс двигателя: на обедненной смеси мотор будет постоянно трястись, слабо тянуть и всячески стараться заглохнуть. Кстати, его внешний вид, как и аромат, имеет вторичное значение: главное — тандем фильтрующих свойств и пропускная способность. И стирка проблему не решает, а только усугубляет.
Дело в том, что грязь и пыль во время «танцев с водой» в барабане прессуются внутри фильтрующего элемента, забивая его отдаленно схожей с бетоном субстанцией. О какой пропускной способности речь? Если просто разрезать постиранный фильтр, то количество грязи и мусора в недрах поразят.
Так что вариант со стиркой «воздухана» отметаем сразу — этот, с позволения сказать, «лайфхак» с реальностью ничего общего не имеет. Уж лучше протрясти его как следует от крупных частиц и дальше ездить с грязным.