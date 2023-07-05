Старт со «второй» передачи: баловство или необходимость

Трогание со второй передачи более экологично. Универсальная процедура тестов WLTP имеет большой пакет циклов движения, при которых требуется уложиться в нормативы Евро−6. А сделать это можно, если мотор работает в районе холостых оборотов. Поэтому испытатели действуют филигранно, стартуют на стенде медленно, не поднимая стрелку тахометра выше 1500 об., а в этом им помогает более «длинная» ступень.
К примеру, вторая передача у 5-ступенчатой механической коробки Volkswagen Polo имеет передаточное отношение 1,96, чего вполне достаточно для старта. Атмосферный двигатель развивает 70—80% тяги на 1500 об., а значит, без труда выдерживает поездки в натяг.
Уже на 1000 об. 1,6-литровый мотор имеет примерно 100 Нм, которых хватает, чтобы сдвинуть машину с места не только на второй передаче, но даже и на третьей. И много газовать не приходится. А длинное передаточное отношение «второй» позволяет разгоняться до 25 км/ч, фактически не поднимая стрелку тахометра выше 2000 об., в то время как на «первой» пришлось бы раскручивать движок до 3—4 тыс. Чем меньше газуешь, тем меньше жжешь бензина, и меньше вредных веществ оказывается в атмосфере.
К слову, такой же прием используется в роботизированных коробках с двойным сцеплением DSG. «Первая» нужна, чтобы дать импульс и тронуться с места, а на 2 км/ч уже включается «вторая», и мотор везет на 1100—1200 об. Причем электроника не смыкает диски сцепления до конца и позволяет им буксовать ради плавности хода.
«Вторая» в помощь
Стартовать со «второй» можно и нужно, если под колесами скользкая дорога. Она позволяет тронуться плавно, без рывков, не допуская срыва колес в пробуксовку. Вторая передача бывает полезной и на рыхлом песке. Машина тогда меньше зарывается. В этих случаях тоже приходится придерживать педаль сцепления и не давать дискам полностью соединяться, намеренно вызывая их проскальзывание. Главное — делать все аккуратно, чтобы избежать сильного износа дисков.
Есть автомобили с очень короткой первой ступенью, рассчитанной только на то, чтобы ползать по бездорожью. Самый известный из них — это Renault Duster с 6-ступенчатой механической коробкой. Инженеры специально сделали передаточное отношение «первой» — 4,46, чтобы она заменяла понижающий ряд внедорожной трансмиссии. Для грязи или крутых горок с 30-градусным возвышением это благо, однако в городе короткая первая ступень бесполезна. На ней нельзя ездить быстрее 7—10 км/ч, поэтому стартовать на Duster не возбраняется сразу со «второй».
Для подавляющего большинства машин старт со «второй» все-таки избыточная мера. Стандартные 5-ступенчатые коробки имеют «длинную» первую передачу, на которой можно разгоняться до 40—50 км/ч. К примеру, у Volkswagen Polo она — 3,46, чего хватает для комфортного трогания, пусть и не такого экологичного, как требует Евро−6.
Адреналиновое привыкание
Парадоксально, но помимо экологов, «вторую» любят и «гонщики», потому как она позволяет стартовать более динамично. На ней можно разгоняться сразу до 80 км/ч, раскручивая мотор до 5500 оборотов. А значит, экономится время, и без переключений можно всех победить. Причем ощущения от разгона для большинства шумахеров значат даже больше, чем бессмысленная светофорная «победа». Сердце замирает, как на больших качелях.
Адреналин вызывает привыкание, и хочется проделывать светофорные старты вновь и вновь. Без цели, ради удовольствия. Но в этом случае удовольствие оказывается дорогим. Ведь при спортивном старте со второй передачи диски сцепления приходится удерживать от полного смыкания, из-за чего они буксуют, трутся, разогреваются и сильно изнашиваются. Мотор же раскручен до 4000—5000, то есть до оборотов максимальной тяги, и нагрузка на фрикционные накладки приходится колоссальная. В итоге сцепление намного раньше выходит из строя.
В общем, если вы цените экологию, то можно стартовать со «второй» как на испытаниях WLTP. Но тогда и разгоняться нужно в соответствие с WLTP, то есть — 1,58 м/с2, что эквивалентно «овощному» ритму в 18—20 сек до «сотни». А вот светофорные гонки для стандартных автомобилей это всегда зло, если конечно, водитель не любит часто демонтировать коробку и менять сцепление.