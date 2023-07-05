Старт со «второй» передачи: баловство или необходимость

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Ограничения по выбросам вредных веществ в атмосферу заставляют инженеров адаптировать механические коробки. Да и при испытаниях по циклу WLTP предписывается трогаться со второй передачи, чтобы не заставлять машину сильно чадить. Но можно ли так ездить постоянно?
Владимир Гаврилов

Трогание со второй передачи более экологично. Универсальная процедура тестов WLTP имеет большой пакет циклов движения, при которых требуется уложиться в нормативы Евро−6. А сделать это можно, если мотор работает в районе холостых оборотов. Поэтому испытатели действуют филигранно, стартуют на стенде медленно, не поднимая стрелку тахометра выше 1500 об., а в этом им помогает более «длинная» ступень.

К примеру, вторая передача у 5-ступенчатой механической коробки Volkswagen Polo имеет передаточное отношение 1,96, чего вполне достаточно для старта. Атмосферный двигатель развивает 70—80% тяги на 1500 об., а значит, без труда выдерживает поездки в натяг.

Фото: vehiclewisdom.com

Уже на 1000 об. 1,6-литровый мотор имеет примерно 100 Нм, которых хватает, чтобы сдвинуть машину с места не только на второй передаче, но даже и на третьей. И много газовать не приходится. А длинное передаточное отношение «второй» позволяет разгоняться до 25 км/ч, фактически не поднимая стрелку тахометра выше 2000 об., в то время как на «первой» пришлось бы раскручивать движок до 3—4 тыс. Чем меньше газуешь, тем меньше жжешь бензина, и меньше вредных веществ оказывается в атмосфере.

К слову, такой же прием используется в роботизированных коробках с двойным сцеплением DSG. «Первая» нужна, чтобы дать импульс и тронуться с места, а на 2 км/ч уже включается «вторая», и мотор везет на 1100—1200 об. Причем электроника не смыкает диски сцепления до конца и позволяет им буксовать ради плавности хода.

Фото: carfromjapan.com

«Вторая» в помощь

Стартовать со «второй» можно и нужно, если под колесами скользкая дорога. Она позволяет тронуться плавно, без рывков, не допуская срыва колес в пробуксовку. Вторая передача бывает полезной и на рыхлом песке. Машина тогда меньше зарывается. В этих случаях тоже приходится придерживать педаль сцепления и не давать дискам полностью соединяться, намеренно вызывая их проскальзывание. Главное — делать все аккуратно, чтобы избежать сильного износа дисков.

Есть автомобили с очень короткой первой ступенью, рассчитанной только на то, чтобы ползать по бездорожью. Самый известный из них — это Renault Duster с 6-ступенчатой механической коробкой. Инженеры специально сделали передаточное отношение «первой» — 4,46, чтобы она заменяла понижающий ряд внедорожной трансмиссии. Для грязи или крутых горок с 30-градусным возвышением это благо, однако в городе короткая первая ступень бесполезна. На ней нельзя ездить быстрее 7—10 км/ч, поэтому стартовать на Duster не возбраняется сразу со «второй».

Для подавляющего большинства машин старт со «второй» все-таки избыточная мера. Стандартные 5-ступенчатые коробки имеют «длинную» первую передачу, на которой можно разгоняться до 40—50 км/ч. К примеру, у Volkswagen Polo она — 3,46, чего хватает для комфортного трогания, пусть и не такого экологичного, как требует Евро−6.

Фото: Renault

Адреналиновое привыкание

Парадоксально, но помимо экологов, «вторую» любят и «гонщики», потому как она позволяет стартовать более динамично. На ней можно разгоняться сразу до 80 км/ч, раскручивая мотор до 5500 оборотов. А значит, экономится время, и без переключений можно всех победить. Причем ощущения от разгона для большинства шумахеров значат даже больше, чем бессмысленная светофорная «победа». Сердце замирает, как на больших качелях.

Адреналин вызывает привыкание, и хочется проделывать светофорные старты вновь и вновь. Без цели, ради удовольствия. Но в этом случае удовольствие оказывается дорогим. Ведь при спортивном старте со второй передачи диски сцепления приходится удерживать от полного смыкания, из-за чего они буксуют, трутся, разогреваются и сильно изнашиваются. Мотор же раскручен до 4000—5000, то есть до оборотов максимальной тяги, и нагрузка на фрикционные накладки приходится колоссальная. В итоге сцепление намного раньше выходит из строя.

В общем, если вы цените экологию, то можно стартовать со «второй» как на испытаниях WLTP. Но тогда и разгоняться нужно в соответствие с WLTP, то есть — 1,58 м/с2, что эквивалентно «овощному» ритму в 18—20 сек до «сотни». А вот светофорные гонки для стандартных автомобилей это всегда зло, если конечно, водитель не любит часто демонтировать коробку и менять сцепление.

ремонт, лайфхак
5 июля 2023
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