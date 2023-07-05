Старт со «второй» передачи: баловство или необходимость

Адреналиновое привыкание

Парадоксально, но помимо экологов, «вторую» любят и «гонщики», потому как она позволяет стартовать более динамично. На ней можно разгоняться сразу до 80 км/ч, раскручивая мотор до 5500 оборотов. А значит, экономится время, и без переключений можно всех победить. Причем ощущения от разгона для большинства шумахеров значат даже больше, чем бессмысленная светофорная «победа». Сердце замирает, как на больших качелях.

Адреналин вызывает привыкание, и хочется проделывать светофорные старты вновь и вновь. Без цели, ради удовольствия. Но в этом случае удовольствие оказывается дорогим. Ведь при спортивном старте со второй передачи диски сцепления приходится удерживать от полного смыкания, из-за чего они буксуют, трутся, разогреваются и сильно изнашиваются. Мотор же раскручен до 4000—5000, то есть до оборотов максимальной тяги, и нагрузка на фрикционные накладки приходится колоссальная. В итоге сцепление намного раньше выходит из строя.

В общем, если вы цените экологию, то можно стартовать со «второй» как на испытаниях WLTP. Но тогда и разгоняться нужно в соответствие с WLTP, то есть — 1,58 м/с2, что эквивалентно «овощному» ритму в 18—20 сек до «сотни». А вот светофорные гонки для стандартных автомобилей это всегда зло, если конечно, водитель не любит часто демонтировать коробку и менять сцепление.