Как автоперекупщики за считанные минуты убирают влагу из фар

Издревле в России встречают по одежке, так что знакомство с автомобилем, который имеет все шансы быть приобретенным, всегда начинают с внешнего вида. Абсолютно все перекупщики знают, что первое впечатление — самое важное, поэтому наводят лоск всеми правдами и неправдами. Однако есть моменты, которые мгновенно выдадут «усталость» машины: например, подтеки воды внутри фар. А ведь на старой машине после мойки они обязательно будут!
Начнем с простого: вода в фаре, как и в любом замкнутом пространстве, образуется постоянно благодаря конденсату, который в любой закрытой емкости, хранящейся на улице, обязательно будет. Сушить блок-фару сложно, нужно разбирать, колдовать с силикагелем и прочими хитростями, чем «перекуп» заниматься точно не будет — ему нужен быстрый результат. Быстрый и предельно бюджетный.
Чем опасна вода в фаре? Да хотя бы тем, что отражатель сначала покроется налетом, а потом и ржавчиной, но восстановить, как впрочем, и заменить, его невероятно сложно и дорого. А с ржавой «отражайкой» светить прибор будет примерно в пол-силы. И, что самое важное, выглядеть паршиво, вызывая у клиента стойкий приступ желания уйти или в лучшем случае, попросить существенную скидку.
Поэтому каждый опытный перекупщик перед встречей с потенциальным клиентом, обязательно выйдет заранее, машину заведет и откроет капот: на блок-фаре есть слив, который в штатном режиме закрыт резиновым колпачком. Резинку снимут, фары включат, а сверху плотно накинут старую куртку или непрозрачную толстую кофту.
В темноте «светильник» очень быстро прогреется и просушит сам себя, а мы говорим про подержанные машины, у которых в трех случаях из четырех «китайский ксенон» или вообще «галогенки». Они просохнут в таком положении всего за несколько минут, а покупатель услышит любимую фразу: «вообще не битая, взгляни на фары: они оригинальные и сухие». Кстати, любая самая крошечная капля в диодных фарах означает мгновенную замену, что выльется в копеечку: диодная фара, например, на Mitsubishi Pajero Sport прослужит не менее пяти лет, но если ее разбить, то замена обойдется в 105 000 рублей. Про машины премиального сегмента лучше не вспоминать и вовсе.
Приобретая подержанный автомобиль, стоит внимательно подойти к вопросу, тщательно изучить не только предложение, но и болевые точки выбранной модели на форумах и сайтах, прочитать, запомнить и даже записать стоимость некоторых запчастей. Те же фары, если к ним есть претензии, могут запросто скостить немалую сумму при покупке, но потом обязательно просушены и перебраны, чтобы прослужит еще не один год. Хитрость, ловкость? Нет, рыночные отношения, к которым мы так долго стремились и которые подразумевают аргументированный торг.