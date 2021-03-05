Как автоперекупщики за считанные минуты убирают влагу из фар

Издревле в России встречают по одежке, так что знакомство с автомобилем, который имеет все шансы быть приобретенным, всегда начинают с внешнего вида. Абсолютно все перекупщики знают, что первое впечатление — самое важное, поэтому наводят лоск всеми правдами и неправдами. Однако есть моменты, которые мгновенно выдадут «усталость» машины: например, подтеки воды внутри фар. А ведь на старой машине после мойки они обязательно будут!

Начнем с простого: вода в фаре, как и в любом замкнутом пространстве, образуется постоянно благодаря конденсату, который в любой закрытой емкости, хранящейся на улице, обязательно будет. Сушить блок-фару сложно, нужно разбирать, колдовать с силикагелем и прочими хитростями, чем «перекуп» заниматься точно не будет — ему нужен быстрый результат. Быстрый и предельно бюджетный.

Чем опасна вода в фаре? Да хотя бы тем, что отражатель сначала покроется налетом, а потом и ржавчиной, но восстановить, как впрочем, и заменить, его невероятно сложно и дорого. А с ржавой «отражайкой» светить прибор будет примерно в пол-силы. И, что самое важное, выглядеть паршиво, вызывая у клиента стойкий приступ желания уйти или в лучшем случае, попросить существенную скидку.