Зачем продвинутые водители наносят на диски термопасту

Не секрет, что ступицы со временем покрываются ржавчиной, которая может причинить массу проблем. Скажем, колесо намертво «прикипит» к этой самой ступице и его надо будет демонтировать при помощи кувалды, что чревато повреждением дорогого литья.

Зная это, многие водители заранее удаляют ржу специальной щеткой с металлическим «ворсом» или смазывают поверхности медной, либо алюминиевой смазкой. Все это — традиционные методы, описанные много раз. Есть и совсем дедовский, о котором наш портал также рассказывал. Там вместо лубриканта используют простой карандаш.

Однако особо продвинутые граждане применяют в обслуживании своего «железного коня» термопасту. Подобное может показаться странным лишь на первый взгляд. Дело в том, что тормозные диски при ряде интенсивных замедлений сильно нагреваются. Для этого в них и предусмотрены каналы охлаждения. Однако их не всегда бывает достаточно.