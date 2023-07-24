Зачем продвинутые водители наносят на диски термопасту

Не секрет, что ступицы со временем покрываются ржавчиной, которая может причинить массу проблем. Скажем, колесо намертво «прикипит» к этой самой ступице и его надо будет демонтировать при помощи кувалды, что чревато повреждением дорогого литья.
Зная это, многие водители заранее удаляют ржу специальной щеткой с металлическим «ворсом» или смазывают поверхности медной, либо алюминиевой смазкой. Все это — традиционные методы, описанные много раз. Есть и совсем дедовский, о котором наш портал также рассказывал. Там вместо лубриканта используют простой карандаш.
Однако особо продвинутые граждане применяют в обслуживании своего «железного коня» термопасту. Подобное может показаться странным лишь на первый взгляд. Дело в том, что тормозные диски при ряде интенсивных замедлений сильно нагреваются. Для этого в них и предусмотрены каналы охлаждения. Однако их не всегда бывает достаточно.
Тепло передается как на сам ступичный узел, так и на подшипник этой самой ступицы. Смазка в нем не всегда рассчитана на экстремально высокие температуры, а еще может быть просто старой, частично потерявшей свои свойства. Поэтому лубрикант вытекает, либо высыхает, что и становится причиной поломки. А подшипник ведь дорогой. Да и на некоторых моделях его меняют вместе со ступицей в сборе, что влетает в копеечку.
Термопаста помогает решить проблему. Она быстрее отводит тепло, тем самым продлевая ресурс деталей. Кстати, можно обработать и привалочные поверхности алюминиевых дисков, так как этот металл имеет хорошую теплопроводность. А еще колеса будут сниматься легче.
В Сети провели эксперимент. На обычной легковушке разгонялись до 80 км/ч и тормозили в пол. Уже после 5 замедлений диски разогревались почти до 200 градусов! Температура ступицы при этом составляла почти 100 градусов! А после обработки термопастой показатель уменьшился до 85 градусов. То есть положительный эффект есть.