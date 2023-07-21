Какие масла крайне опасно заливать в моторы китайских автомобилей

Китайские автопроизводители в гораздо более явной форме чем, скажем, европейские коллеги, плюют на постгарантийную судьбу своих изделий. В КНР машины дешевые. Отсюда и отношение китайцев к двигателю и его смазке: лишь бы «гарантию» отработал, а дальше — плевать. Особенно настораживает, что некоторые китайские автобренды для обслуживания своих авто на российском рынке рекомендуют российские же моторные масла. А ведь с началом украинских событий отечественных масленщиков «отрубили» от поставок присадок с заводов ведущих мировых производителей таких составов. Так сложилось исторически, что все они имеют штаб-квартиры в США и Британии.

Российские производители моторных масел, разумеется, как-то приспособились к ситуации. Но у автолюбителей «осадочек остался». Тем более, что на профильных интернет-ресурсах периодически проскакивают сообщения автовладельцев, свидетельствующие о том, что характеристики «русских» моторных масел «гуляют» от партии к партии. Так что же лить в моторы «китайцев» в таких условиях?

Проще сказать, какие смазки для этих целей применять не стоит. Прежде всего, как читатель наверное уже догадался, мы бы не рекомендовали прибегать к отечественным жидкостям. Все-таки большинство с современных китайских движков — турбированные. Мало ли что… Также с большой опаской следует подходить к постепенно заполоняющим российский рынок смазкам турецкого происхождения.