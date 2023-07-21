Какие масла крайне опасно заливать в моторы китайских автомобилей

Китайские автопроизводители в гораздо более явной форме чем, скажем, европейские коллеги, плюют на постгарантийную судьбу своих изделий. В КНР машины дешевые. Отсюда и отношение китайцев к двигателю и его смазке: лишь бы «гарантию» отработал, а дальше — плевать. Особенно настораживает, что некоторые китайские автобренды для обслуживания своих авто на российском рынке рекомендуют российские же моторные масла. А ведь с началом украинских событий отечественных масленщиков «отрубили» от поставок присадок с заводов ведущих мировых производителей таких составов. Так сложилось исторически, что все они имеют штаб-квартиры в США и Британии.
Российские производители моторных масел, разумеется, как-то приспособились к ситуации. Но у автолюбителей «осадочек остался». Тем более, что на профильных интернет-ресурсах периодически проскакивают сообщения автовладельцев, свидетельствующие о том, что характеристики «русских» моторных масел «гуляют» от партии к партии. Так что же лить в моторы «китайцев» в таких условиях?
Проще сказать, какие смазки для этих целей применять не стоит. Прежде всего, как читатель наверное уже догадался, мы бы не рекомендовали прибегать к отечественным жидкостям. Все-таки большинство с современных китайских движков — турбированные. Мало ли что… Также с большой опаской следует подходить к постепенно заполоняющим российский рынок смазкам турецкого происхождения.
Опыт их реальной массовой эксплуатации на данный момент практически отсутствует. Превращать свое авто в подопытного кролика — то еще удовольствие. Конечно идеальный вариант — лить в мотор своего «китайца» продукцию какого-нибудь известного европейского масляного бренда. Если, конечно, вы уверены в том, что приобретаете не подделку в фирменной упаковке и вам не жаль денег на это мероприятие. Как вариант, имеет смысл обратить внимание на моторные смазки корейского происхождения или, как ни странно, китайских брендов. Их в силу понятных причин пока не поделывают.
А китайские масла, из-за ряда специфических обстоятельств, содержат присадки, обеспечивающие повышенную защиту трущихся поверхностей от износа. Хотя они и не столь долговечны как европейские аналоги, предназначенные для замены с периодичностью 15 000—20 000 километров пробега. Поэтому рецепт типа «меняем в китайском моторе китайское масло каждые 8 000 километров и горя не знаем» вполне имеет право на существование.
Что касается масел иного происхождения, то среди них рекомендуем присмотреться к продуктам, имеющим допуск Mercedes-Benz MB 229.51 или аналогичную спецификацию от какого-нибудь другого немецкого автопроизводителя. Такое малозольное масло предназначено для бензиновых и дизельных моторов с сажевым фильтром. И, что для нас особенно важно, его можно применять при увеличенном межсервисном пробеге — до 20 000 километров.
Если менять его в моторе «китайца» вдвое чаще, через каждые 10 000 километров, можно быть уверенным: по вине смазки проблем у агрегата не будет.