Почему АВТОВАЗ приостановит выпуск Vesta, подержанные авто дорожают, а японцы прекратят экспорт машин: итоги недели

Не обошлось на этой неделе и без «китайских» запусков. Так, компания GAC дала старт российским продажам кроссовера GS8 второго поколения. Да, спустя 2 года после премьеры в Поднебесной. А Chery — Tiggo 7 Pro Max с полным приводом. Систему, которой обзавелся бестселлер марки в нашей стране, инженеры «Чери» разрабатывали совместно со специалистами немецкой ZF.

Кроме того, автомобильное сообщество активно обсуждало новость о том, что Япония может запретить поставки в Россию машин с двигателями объемом более 1,9 литра. То есть присоединиться к Европе, которая ввела такое ограничение с 11-м пакетом санкций. Чуть позже местные власти прокомментировали эти слухи — они их не подтвердили, но и не опровергли.

И еще одна не самая радостная новость: аналитики пришли к заключению, что подержанные машины в России продолжают дорожать. По данным агентства «Автостат», за последние шесть месяцев «бэушки» прибавили в цене еще 8%. А если смотреть по году, то рост составил пугающие 16%. Сегодня средняя стоимость автомобиля с пробегом — 1 420 000 рублей. Это на 200 000 больше, чем было в июле 2022-го.

А подробнее о самых главных событиях автомобильной жизни страны последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.