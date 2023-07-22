Почему АВТОВАЗ приостановит выпуск Vesta, подержанные авто дорожают, а японцы прекратят экспорт машин: итоги недели

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АВТОВАЗ нашел партнера, который поможет отечественному автогиганту наладить производство турбомоторов, однако столкнулся с серьезными трудностями, препятствующими сборке LADA Vesta. GAC выкатил на российский рынок GS8 второго поколения, а Chery — полноприводный Tiggo 7 Pro Max. Тем временем японцы подумывают о том, чтобы присоединиться к коллективному Западу и ограничить поставки в нашу страну новых и подержанных авто. А подробнее о главных событиях уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Как гром среди ясного тольяттинского неба прогремела новость о том, что АВТОВАЗ может приостановить на неопределенный срок выпуск LADA Vesta. Проблема все та же — нехватка комплектующих. В частности, блоков ЭРА-ГЛОНАСС и пластиковой облицовки комбинации приборов. По словам главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексея Подщеколдина, на полностью укомплектованные машины сегодня приходится не больше 30% от общего объема «Вест», приезжающих в автосалоны.

При этом ходят слухи, что АВТОВАЗ планирует наладить на своем новом заводе в Санкт-Петербурге — том, что раньше принадлежал Nissan — производство некоего турбомотора. Известны рабочий объем и мощность: полтора литра и 150 сил. Но вот партнер официально пока не раскрывается. Предполагается, что первой наддувный движок получит LADA Vesta.

Не обошлось на этой неделе и без «китайских» запусков. Так, компания GAC дала старт российским продажам кроссовера GS8 второго поколения. Да, спустя 2 года после премьеры в Поднебесной. А Chery — Tiggo 7 Pro Max с полным приводом. Систему, которой обзавелся бестселлер марки в нашей стране, инженеры «Чери» разрабатывали совместно со специалистами немецкой ZF.

Кроме того, автомобильное сообщество активно обсуждало новость о том, что Япония может запретить поставки в Россию машин с двигателями объемом более 1,9 литра. То есть присоединиться к Европе, которая ввела такое ограничение с 11-м пакетом санкций. Чуть позже местные власти прокомментировали эти слухи — они их не подтвердили, но и не опровергли.

И еще одна не самая радостная новость: аналитики пришли к заключению, что подержанные машины в России продолжают дорожать. По данным агентства «Автостат», за последние шесть месяцев «бэушки» прибавили в цене еще 8%. А если смотреть по году, то рост составил пугающие 16%. Сегодня средняя стоимость автомобиля с пробегом — 1 420 000 рублей. Это на 200 000 больше, чем было в июле 2022-го.

А подробнее о самых главных событиях автомобильной жизни страны последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.

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22 июля 2023
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