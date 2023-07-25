Пять признаков того, что маслосъемные колпачки пора менять

Во избежание проникновения моторного масла из зоны действия коленвала в камеры сгорания умные люди придумали специальные сальники клапанов. Спецы-мотористы обычно называют их маслоотражающими колпачками. Однако в массах плотно укоренилось ни что иное, как маслосъемные колпачки. Если вкратце, смысл их существования прост. К тому же назначение выходит из названия: маслосъемные колпачки обеспечивают уплотнение в местах прилегания клапанов газораспределительного механизма к собственным направляющим втулкам.
Двигаясь по штоку клапанов, эти компактные сальники «слизывают» масло со штока клапанов, препятствуя тем самым смешиванию смазки и топлива. Есть и вполне удобоваримое определение из учебника: «…уплотнительный элемент газораспределительного механизма…резиновый колпачок, устанавливаемый на направляющей втулке и стержне клапана для предотвращения попадания моторного масла в камеру сгорания».
По сути, маслосъемные колпачки представляют собой армированные втулки из плотной резины с жестким металлическим основанием и пружиной, прижимающей уплотнительную кромку колпачка к штоку (стержню) клапана. Время от времени, от больших нагрузок и высоких температур маслосъемные колпачки изнашиваются, теряют форму и эластичность — становятся дубовыми. И тогда, коль скоро это впускной клапан, они начинают пропускать моторное масло в камеру сгорания, где масло горит вместе с топливом, превращая полость цилиндра в паровозную топку, а поршень в почерневший огарок.
Если же «потек» колпачок выпускного клапана, картина иная, хотя и не менее плачевная: под действием выхлопных газов масло тоже горит, но уже на верхней части «тарелки» клапана. На клапане образуется нагар, который со временем не позволит ему полностью возвращаться на место — нарушается герметичность камеры сгорания.
Для определения неисправности важно хотя бы отчасти понимать происходящие в двигателе процессы. Если масло горит над выпускным клапаном, нагар быстро прикончит клапан и детали головки блока. Но когда масло горит уже в камере сгорания вместе с топливом, нагар образуется уже на стенках цилиндра и верхней плоскости поршня. Итог — закоксованность, повышенный износ двигателя и снижение его эффективности. Как это выражается на практике?
Снижение компрессии, потеря тяги и экономичности. Продукты горения забивают канавки поршневых колец, лишая их подвижности. Обнаружив указанные выше симптомы, следите за расходом масла. Хотя на практике иной раз быстрее обнаружишь именно масложор, а не увеличившийся расход топлива. Паниковать рано, это еще не повод для «капиталки». Еще нужно убедиться, что причина — именно колпачки, а не цилиндро-поршневая группа. Поставить диагноз довольно просто.
Один из способов: дать мотору несколько минут поработать на «холостых», а затем резко утопить в пол акселератор. Если, работая на «холостых» колпачки масло не держат и оно проникает в камеру сгорания, то резкий газ большим количеством смеси заставит его сгореть. При этом можно наблюдать, как из выхлопа вылетит клуб сизого дыма. И если, вернувшись к «холостым», дымовуха исчезнет, значит — колпачки на замену.
Матерые механики в своих оценках всегда осторожны. Дымность и масложор пусть верная, но еще не полная картина гибели колпачков, свойственная и другим «болезням» двигателя. Беда в том, что пока не снимешь головку блока и не «рассухаришь» клапана, бежать в магазин за комплектом новых маслосъемных колпачков рано. Ведь проблема может оказаться еще серьезнее и недорогими сальниками клапанов уже не отделаешься…