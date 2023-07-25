Пять признаков того, что маслосъемные колпачки пора менять

Во избежание проникновения моторного масла из зоны действия коленвала в камеры сгорания умные люди придумали специальные сальники клапанов. Спецы-мотористы обычно называют их маслоотражающими колпачками. Однако в массах плотно укоренилось ни что иное, как маслосъемные колпачки. Если вкратце, смысл их существования прост. К тому же назначение выходит из названия: маслосъемные колпачки обеспечивают уплотнение в местах прилегания клапанов газораспределительного механизма к собственным направляющим втулкам.

Двигаясь по штоку клапанов, эти компактные сальники «слизывают» масло со штока клапанов, препятствуя тем самым смешиванию смазки и топлива. Есть и вполне удобоваримое определение из учебника: «…уплотнительный элемент газораспределительного механизма…резиновый колпачок, устанавливаемый на направляющей втулке и стержне клапана для предотвращения попадания моторного масла в камеру сгорания».

По сути, маслосъемные колпачки представляют собой армированные втулки из плотной резины с жестким металлическим основанием и пружиной, прижимающей уплотнительную кромку колпачка к штоку (стержню) клапана. Время от времени, от больших нагрузок и высоких температур маслосъемные колпачки изнашиваются, теряют форму и эластичность — становятся дубовыми. И тогда, коль скоро это впускной клапан, они начинают пропускать моторное масло в камеру сгорания, где масло горит вместе с топливом, превращая полость цилиндра в паровозную топку, а поршень в почерневший огарок.