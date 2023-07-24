Зачем водители добавляют в двигатель авто медный купорос

Про «забодяживание» меди в смазку для двигателя в Сети написано немало. Порой пользователи рассказывают о поистине чудодейственном эффекте этого метода. Мол, движок подержанного автомобиля очищается от шлаков, уменьшается расход топлива, повышается защита от коррозии и ресурс деталей. Всего этого добиваются с помощью простого удобрения для огорода — медного купороса.

Определенный эффект действительно есть. Например, чтобы уберечь детали от ржавчины, их на 5 минут помещают в раствор дистиллированной воды и уже упомянутого состава. После того как медь полностью покроет элемент, он станет куда лучше сопротивляться рыжим пятнам. А что будет, если добавить купорос в мотор?

Подобное делают, когда ясно — на рабочих поверхностях появились отложения и шлак, силовой агрегат неровно работает на холостых оборотах, потерял мощность, вибрирует и дымит. Выходов из подобной ситуации два — капиталка или чистка подручными составами без снятия головки блока.