Зачем водители добавляют в двигатель авто медный купорос

Про «забодяживание» меди в смазку для двигателя в Сети написано немало. Порой пользователи рассказывают о поистине чудодейственном эффекте этого метода. Мол, движок подержанного автомобиля очищается от шлаков, уменьшается расход топлива, повышается защита от коррозии и ресурс деталей. Всего этого добиваются с помощью простого удобрения для огорода — медного купороса.
Определенный эффект действительно есть. Например, чтобы уберечь детали от ржавчины, их на 5 минут помещают в раствор дистиллированной воды и уже упомянутого состава. После того как медь полностью покроет элемент, он станет куда лучше сопротивляться рыжим пятнам. А что будет, если добавить купорос в мотор?
Подобное делают, когда ясно — на рабочих поверхностях появились отложения и шлак, силовой агрегат неровно работает на холостых оборотах, потерял мощность, вибрирует и дымит. Выходов из подобной ситуации два — капиталка или чистка подручными составами без снятия головки блока.
Большинство, конечно же, выбирают второй вариант. А вот дальше важна осторожность. Если переборщить и просто засыпать купорос через горловину, можно получить проблемы. От нагара детали двигателя он, конечно же, отчистит. Но куда денется вся эта грязь? Хорошо если попадет в поддон картера, да там и останется. А если нечистоты забьют масляный фильтр, то он попросту потеряет пропускную способность.
В результате смазка перестанет очищаться и будет проходить только через перепускной клапан. Давление в системе упадет, о чем сообщит сигнальная лампа на панели приборов. Результат печален: фильтр — на выброс. Да и поддон картера нужно снять, дабы вычистить всю вязкую отработку, которая там скопилась. Естественно, в замене нуждается и жижа. Только после всего этого силовой агрегат сможет ожить.
Мы вообще не рекомендуем использовать хозяйственную или садово-огородную химию при обслуживании автомобиля. Надежнее и легче купить масло с пакетом присадок, основанных на меди. Обычно производители делают его на качественной эстеровской основе (как у самых премиальных продуктов), а потом добавляют металлоплакирующие компоненты. Так за чистоту мотора точно не нужно будет переживать.