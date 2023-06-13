Как быстро остудить перегретый двигатель и избежать ремонта

Подчас в современных автомобилях вообще отсутствует указатель температуры антифриза. Поэтому понять, что двигатель перегревается, на раннем этапе невозможно. Однако инженеры не оставили «рулевого» в беде. Датчик температуры запрограммирован таким образом, что подает команду заранее, когда дело еще не дошло до дыма из-под капота и реальной угрозы для «стального сердца».

На панели приборов зажигается красная лампа и раздается звуковой сигнал. После этого у водителя есть время, чтобы понизить температуру антифриза или съехать на обочину, предприняв определенные действия по выяснению причин неисправности.

Кстати, все может быть не так страшно. Если «глюканул» уже упомянутый датчик температуры (их может быть и несколько), то он начинает подавать неверные команды. Результат — на приборке горит «светомузыка», а «мозги» врубают вентилятор охлаждения и он молотит постоянно. При этом какого-то критического перегрева нет. Итог — меняем запчасть и забываем о проблеме.