Как быстро остудить перегретый двигатель и избежать ремонта

Подчас в современных автомобилях вообще отсутствует указатель температуры антифриза. Поэтому понять, что двигатель перегревается, на раннем этапе невозможно. Однако инженеры не оставили «рулевого» в беде. Датчик температуры запрограммирован таким образом, что подает команду заранее, когда дело еще не дошло до дыма из-под капота и реальной угрозы для «стального сердца».
На панели приборов зажигается красная лампа и раздается звуковой сигнал. После этого у водителя есть время, чтобы понизить температуру антифриза или съехать на обочину, предприняв определенные действия по выяснению причин неисправности.
Кстати, все может быть не так страшно. Если «глюканул» уже упомянутый датчик температуры (их может быть и несколько), то он начинает подавать неверные команды. Результат — на приборке горит «светомузыка», а «мозги» врубают вентилятор охлаждения и он молотит постоянно. При этом какого-то критического перегрева нет. Итог — меняем запчасть и забываем о проблеме.
Возможен и более серьезный вариант, когда заклинил термостат. Чтобы в этом убедиться, надо съехать на обочину, открыть капот и пощупать патрубки системы охлаждения большого и малого круга циркуляции антифриза. Один из них холодный? Тогда термостат надо заменить. Однако все просто, если водитель знающий и может сам ремонтировать автомобиль.
В ином случае необходимо дотянуть до ближайшего сервиса. То есть важно быстро понизить температуру «охлаждайки». Проще всего это сделать, выключив кондиционер, дабы снизить нагрузку на двигатель. А затем включить вентилятор «печки» на максимальную скорость. В салоне при этом станет очень жарко. Ничего, ведь стекла можно опустить. Так вполне реально без проблем для «железного коня» добраться до места ремонта.
Еще один способ остудить антифриз — принудительно снять разъем с датчика температуры. В результате вентилятор станет работать постоянно. Когда система герметична, перегрева двигателя точно можно не бояться. Но тут есть нюанс. «Охладитель» не может функционировать бесконечно: сломается. Устройству надо давать отдохнуть. Поэтому в дальней дороге придется периодически останавливаться и давать автомобилю остыть.
Однако после такой короткой остановки можно смело держать 60—80 км/ч. Ведь на скорости обдув происходит эффективнее, лучше работает как водяная помпа, так и маслонасос. То есть смазка охлаждается быстрее, что способствует температурной стабилизации мотора.